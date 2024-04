‘ArtExplorer’ në bregdetin e Durrësit, do rikthehet si një ekspozitë lëvizëse me perlat e Muzeut të Luvrit

Jahti “ArtExplorer” ka vizituar ditët e fundit qytetin bregdetar të Durrësit.

Pamjet i ndau në rrjete sociale kryeministri Edi Rama, krahas të cilave shkruan se ky jaht do të rikthehet sërish si një ekspozitë lëvizëse.

“Nga Durrësi nis zyrtarisht edhe sezoni i jahteve, me “ArtExplorer” që ka vizituar këto ditë bregdetin tonë duke premtuar surpriza për vitin e ardhshëm, kur do të rikthehet sërish si një ekspozitë lëvizëse me perlat artistike nga Muzeu i Luvrit në Francë, e që patjetër Durrësi s’ka si të mungojë në intinerarin e Mesdheut”, shkruan Rama.

“ArtExplorer” është projektuar nga arkitektët Axel de Beaufort dhe Guillaume Verdier dhe është 47 metra i gjatë dhe 55 metra i lartë. Jahti u ndërtua në kantierin detar Perini Navi në Itali dhe mund të strehojë 2000 njerëz në bord çdo ditë dhe ofron një ekspozitë të projektuar me bashkëpunimin e jashtëzakonshëm të Muzeut të Louvre.