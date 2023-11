Artan Hoxha: Dritan Rexhepi u largua pasi iu vra partneri, narkotrafikanti më i madh i Ekuadorit

Gazetari investigativ Artan Hoxha ka komentuar arrestimin e Dritan Rexhepit, i njohur edhe si Gramos Rexhepi, një nga narkotrafikantët më të njohur shqiptar në botë, i cilësuar si kreu i kartelit të parë shqiptar.

Hoxha tha se dënimet e Rexhepit në shumë vende, shkojnë deri në një shekull, ndërkohë që e konsideroi si personazh me peshë në botën e narkotrafikut, por jo të krahasueshëm me krerët e karteleve të vendeve të Amerikës Latine.

Në emisionin “Të Paekspozuarit”, Hoxha tha se Rexhepi është larguar nga Ekuadori, pas vrasjes së partnerit të tij, narkotrafikantit më të rëndësishëm të Ekuadorit.

“Emri i vërtet është Gramos Rexhepi, pastaj e ka ndryshuar në Dritan Rexhepi dhe pastaj Lulzim Murataj. Lajmin për arrestimin e tij e publikoi fillimisht ministri i brendshëm turk. Ata ishin kujdesur që në pamje të dilte vetëm Rexhepi. Video u hodh në datën 10 nëntor. Në fakt Gramos Rexhepi është kapur ditën e mërkurë në orën 21:00, në Turqi, në një zonë periferike të Stambollit. Atje gjendej me dy fëmijët e mitur dhe bashkëshorten kolumbiane. Policia është kujdesur që tek pamjet të mos duken bashkëshortja dhe fëmijët. Është thënë se ka bërë rezistencë gjatë ndalimit, por forcat turke nuk të lënë shumë për të bërë rezistencë.

Është vilë që sipas autoriteteve turke, ka qëndruar për më shumë se nëntë muaj. Në pasaportën e tij është gjetur vulë e 25 shtatorit, por dyshojnë se është e falsifikuar, po verifikojnë si ka hyrë dhe ka dalë. Atë natë në datën 8 në Stamboll janë kapur edhe 22 persona të tjerë, por janë mbajtur sekret të gjithë. Fakti që Gramos Rexhepi u dha me kaq bujë, është sepse ndryshe nga të tjerët, ai është dënuar në disa vende të BE edhe në Amerikën Latine. Ka marrë disa dënime, është arratisur disa herë nga burgjet. Pak a shumë veprat më të rënda që ka Kodi Penal, i ka bërë vetë, nuk ka pritur ti bëjnë të tjerët. Kjo ka plotësuar komponentët që ministri ta nxjerrë vetë dhe jo të lërë mediat.

Ditën e shtunë ka dalë në gjykatë. Do të qëndrojë 90 ditë në dispozicion, deri në momentin që vjen dokumentacioni për ekstradim, që e kërkon Italia dhe Shqipëria. Italia është vendi që e ka gjurmuar dhe që e ka gjetur. Turqit kanë vajtur me informacion. Ndërsa, Shqipëria është vendi ku ai kërkon të vijë. Kur u pyet në Ekuador, ka firmosur që të vijë në Shqipëri edhe pse ka këtu dënimet më të rënda. E veçanta është, nga momenti kur është ndaluar dhe deri tani, nuk është lejuar të takojë avokatët. Avokati nuk ka mundur ta kontaktojë, vetëm në sallën e gjyqit, por kanë thënë që edhe përkthyesi do të jetë i yni.

Populli shqiptar ka një shprehje, ndonjëherë më mirë të të dalë syri se nami. Në Shqipëri, është dënuar me 25 vite për vrasje dhe katër vjet për falsifikim dhe një dënim për 2 vite për arratisje. Ka dënim me 16 vjet e 5 muaj për trafik narkotikësh në Itali. Ka edhe një dënim tjetër në Itali me 20 vite burg. Ka një dënim tjetër në Belgjikë. Pas kësaj ka dënim tjetër në Ekuador, 13 vite. Është njeri që ka marrë gati një shekull me dënime. Është dënuar thuajse në çdo vend ku ka kryer aktivitet.

A është ky trafikant kaq i madh? Patjetër nuk është kaq i madh, sepse pastaj rrëzojmë kartelet e mëdha, por tek peronazhet shqiptare, është më i njohuri dhe më i dënuari. Ky ka trafikuar 140 milionë euro kokainë për dy vite. Në fakt sot ka shqiptarë që kanë bërë më tepër.

Janë 14 organizata, por ndryshe nga karteli që ka kokë, këta nuk operojnë si kartel, ka qenë një aleancë që ka patur distributor furnizimi dhe kjo i ka dhënë figurën qëndrore. Fakti që ka qenë në burg e ka ndihmuar atë. Ai ka qenë në burg në Itali, ka qëndruar me personazhe të famshëm të mafias italiane. Në Itali është arratisur. U kap në Spanjë dhe e ekstraduan në Belgjikë. Është arratisur disa herë.

Në Ekuador ka qëndruar me bosin e kartelit më të madh, Zambrano, njeriu që ka drejtuar narkotrafikun në Ekuador nga viti 2008 deri në 2020.

Kur Zambrano është vrarë, Gramoz Rexhepi ka parë mundësinë të largohet. Parimi është nëse partneri yt vritet, duhet të largohesh, ndryshe ekzekutohesh”, tha Hoxha.