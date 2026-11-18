Në një intervistë për “Prime News24”, gazetari Artan Hoxha kritikoi zhvillimin e diskutimeve të sotme në Kuvend për buxhetin, si dhe përplasjen mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të Partisë Demokratike, Sali Berisha.
Hoxha tha se kishte pritur me interes një përballje të drejtpërdrejtë mes dy politikanëve, por se seanca i ngjau takimeve ku flet vetëm një palë. Sipas tij, Rama u largua kur hyri Berisha dhe më pas situata u përsërit në kah të kundërt.
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Gazetari vuri në dukje se mazhoranca ndodhej në pozita më të favorshme, pasi grupi parlamentar i PD-së ishte i përçarë dhe disa deputetë të tij ishin përjashtuar. Ai tha se Berishës iu desh të përballej me këtë gjendje pa mbështetjen e plotë të grupit, ndërsa kujtoi se kryetari i seancës, Niko Peleshi, cakton se kush e merr fjalën në Kuvend.
Sipas Hoxhës, qytetarët prisnin përgjigje të qarta se çfarë ndikimi do të kishte buxheti në jetën e tyre, jo propagandë nga kryeministri.
“Problemi është se buxheti nuk u shërben qytetarëve dhe nuk kthehet në të mira për ta”, u shpreh ai.
Hoxha foli edhe për bonusin e bebeve. Ai rikujtoi se Parlamenti kishte hequr më herët bonusin për fëmijët e emigrantëve që lindnin jashtë Shqipërisë, por regjistroheshin në vend. Sipas tij, masa duhej të mbahej, pasi nxiste regjistrimin e fëmijëve në Shqipëri.
Gazetari kritikoi gjithashtu fjalët e Ramës për pensionistët. Ai tha se kryeministri, në vend që të sqaronte paketën fiskale dhe buxhetin, po përpiqej të mbulonte problemet me premtime për bonuse.
“Ai i ka bërë vegjetarianë pensionistët tanë, i ka holluar!”, deklaroi Hoxha.
Për rritjen e pagave dhe shpërblimeve për punonjësit e Policisë së Shtetit, Hoxha e quajti pozitive që policët përfituan rritje, duke vënë në dukje se profesioni i tyre lidhet me një betim para flamurit. Megjithatë, ai kundërshtoi mënyrën e dhënies së shpërblimit: sipas tij, rritja e pagës u ishte premtuar disa herë policëve dhe u bë në një kohë kur qeveria kishte nevojë për mbështetjen e tyre gjatë protestave.
Hoxha pretendoi se bonusin e kishin marrë vetëm rreth 2 700 punonjës policie, jo të gjithë.
Ai kundërshtoi edhe arsyetimin e Ramës lidhur me kullat e Tiranës dhe kuotën prej 3% të banesave sociale. Kryeministri kishte thënë se kjo kuotë nuk mund të arrihej pa ndërtimin e kullave, ndërsa Hoxha ngriti pikëpyetje për burimin e parave që financojnë godinat e larta në kryeqytet.
“Te këto kulla janë qindra miliona euro të narkotrafikut. Kush i ngre ato kulla? Nuk i ngrenë ata me 200 rrënjë ullinj”, u shpreh ai.
Sipas gazetarit, Tirana është betonizuar dhe qeveria po e përmend vetëm tani kuotën e banesave sociale, ndonëse ajo ekziston prej gjashtë vitesh. Ai pyeti nëse njihet ndonjë kullë ku 3% e hapësirës është vënë realisht në dispozicion të shtresave në nevojë.
Hoxha kritikoi edhe opozitën, duke thënë se duhej të ishte përgatitur më mirë për të kundërshtuar dhe çmontuar deklaratat e kryeministrit. Ai tha se votimi i buxhetit nga mazhoranca ishte i pritshëm, por opozita duhej të përballej me argumentet e qeverisë dhe t’u ofronte qytetarëve një alternativë.
Duke folur për protestat dhe pakënaqësinë e qytetarëve, Hoxha vuri në dukje se Kuvendi ishte rrethuar nga protestues edhe gjatë seancave që, sipas tij, nuk kishin rëndësinë e asaj të sotmes, ku diskutohej buxheti.
Ai akuzoi Ramën se i provokon dhe tallet me protestuesit, ndërkohë që njëkohësisht flet për dialog.
“Gjithë kjo pakënaqësi e madhe popullore nuk materializohet. Këtë avantazh po përdor Rama sot”, tha Hoxha.
Duke iu kthyer një proteste të mëparshme, gazetari përmendi daljen e forcave RENEA dhe pretendoi se atë ditë të gjitha repartet e policisë ishin angazhuar për të mbrojtur kryeministrinë.
“Edhe 15 minuta të tjera dhe protestuesit do të hynin në Kryeministri, por nuk e dinin që policia ishte asfiksuar”, përfundoi Hoxha.