Arsyet përse fëmijët binjakë lindin më herët se koha e përcaktuar

Kohëzgjatja e shtatzënisë është afërsisht 40 javë në shtatzënitë me vetëm një foshnje, por falë ultratingullit të kryer rreth javës së 36-të është e mundur të dihet më saktësisht data e pritshme e lindjes së foshnjës. Në rastin e shtatzënive me binjakë, kjo datë shpesh parashikohet, sepse binjakët zakonisht lindin herët.

Çështje hapësire

Shtatzënitë me binjakë zgjasin më pak se shtatzënitë me vetëm një fëmijë për shkak të hapësirës së zënë nga fetusi në bark. Qesja amniotike, gjatë nëntë muajve, zgjerohet për të mbështetur rritjen e foshnjës, i cili, i mbështjellë me membrana dhe lëng amniotik, duhet të ketë hapësirën e nevojshme për të lëvizur, për t’u kthyer, shtrirë krahët dhe këmbët.

Nëse ka dy ose edhe tre ose më shumë fetuse në bark, hapësira brenda qeses amniotike zvogëlohet në përputhje me rrethanat. Indet e mitrës nuk mund të zgjerohen përtej një madhësie të caktuar, kështu që sapo të arrihet kapaciteti maksimal, ekziston rreziku që membranat të këputen.

Një rrjet kompleks i mesazheve biokimike aktivizohet për t’i dhënë trupit sinjalin se mitra dhe qesja amniotike nuk janë në gjendje të përballojnë më gjatë. Më pas fillojnë kontraktimet, duke u përgatitur për lindjen. Binjakët lindin herët sepse, pikërisht për arsye të hapësirës, ​​ky mekanizëm fillon shumë përpara asaj që ndodh në shtatzëninë me vetëm një fëmijë.