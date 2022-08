Arritja e marrëveshjes për dokumentet, Varhelyi: Shpresoj të shënojë një epokë të marrëdhënieve mes dy vendeve

Komisoneri për Zgjerimin e BE-së, Oliver Varhelyi ka reaguar pas arritjes së marrëveshjes mes Serbisë dhe Kosovës. Vrahelyi shprehet se shpreson që nga kjo arritje të nisë një epokë tjetër mes dy vendeve për të arritur marrëveshje të tjera që të zbatohen në mënyrë të ndërsjellët.

“E mirëpres marrëveshjen për lëvizjen e lirë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe sinqerisht shpresoj që kjo të sinjalizojë një epokë të re të përparimit të vërtetë në dialog, bazuar në marrëveshje dhe zbatim të ndërsjellë”, shkruan Oliver Varhelyi.

I am happy that we found a European solution that facilitates travel between #Kosovo and #Serbia, which is in the interest of all citizens of Kosovo and Serbia.

I thank @predsednikrs and @albinkurti for their leadership, and underline the excellent practical EU – US cooperation pic.twitter.com/kO4UZNenwk

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 27, 2022