Arrihet “paqja”, Berlusconi konfirmon se do të jetë këshilltari i Melonit

Një takim rreptësisht konfidencial prej pak më shumë se një ore ishte i nevojshëm mes Giorgia Melonit të Fratelli D’Italia dhe Silvio Berlusconit të Forza Italia.

Sipas mediave vendase, kjo është “paqja” e vendosur pas publikimit të shënimit të Berlusconit mbi Melonin duke e quajtur atë arrogante. Takimi mes Giorgia Melonit dhe Silvio Berlusconit u mbyll me një fotografi të publikuar në rrjetet sociale, në të cilën liderja e ekstremit të djathtë tregon një buzëqeshje më të theksuar se Berlusconi.

“Tani le të shohim përpara” janë fjalët që ka thënë Meloni pas takimit, duke vulosur kështu rivendosjen e paqes dhe vijimin e marrëveshjes dypalëshe.

Berlusconi, duke iu bashkuar Senatit italian, njoftoi postin e tij të ri duke thënë se do të jetë këshilltari i Melonit në qeverinë e re.

“Ajo më kërkoi të isha. Meloni ishte e aftë në atë që bëri dhe do të jetë po aq e aftë sa kryeministre. Ne kërkuam trajtim të barabartë të Forza Italia me Ligën”-tha Berlusconi.

Gjatë takimit, Meloni dhe Berlusconi përfituan nga kjo për të bërë një bilanc të dosjeve më urgjente ekonomike, duke filluar nga energjia e shtrenjtë, temë e cila ndër të tjera do të jetë në qendër të Këshillit të ardhshëm Europian. Mbi të gjitha, ata kthehen për të folur për ekipin e ardhshëm qeveritar. Prandaj, sipas cilës thuhet se është arritur një marrëveshje e përgjithshme për një sërë dikasteresh, pesë, në pjesën e Forza Italia.

Konsultimet e presidentit italian të republikës, Sergio Mattarella me palët pritet të nisin në datën 20 të muajit. Pavarësisht toneve më të ulëta, disa pika mbeten me gjemba. Berluskoni do të donte që një zyrtar nga partia e tij të emërohej në Ministrinë e Drejtësisë.