Arrestohet 30-vjeçari me dy emra, i dënuar me gati 10 vjet burg në Itali për disa vepra penale

Një 30-vjeçar është arrestuar sot nga Policia e Kurbinit, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar.

Ermal Zeneli alias Xhemal Karaj, 30 vjeç, është dënuar nga drejtësia italiane me 9 vjet e 7 muaj burgim, për veprat penale: “Armëmbajtja pa leje”, “Vjedhja”, kryer në bashkëpunim”, “Mbajtja dhe shitja e sendeve të vjedhura” dhe “Kërcënimi ndaj oficerit të Policisë”, të parashikuara nga Kodi Penal italian. 30-vjeçari ka vuajtur vetëm 4 muaj nga dënimi i marrë.

Ai pritet të ekstradohet drejt Italisë.

NJOFTIMI I POLICISE

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin, si rezultat i koordinimit me Interpol Tiranën, si dhe me mbështetjen e inteligjencës informative, për vendndodhjen e një shtetasi të kërkuar ndërkombëtarisht, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Udine”.

Vijojnë procedurat në bashkëpunim me Interpol Tiranën, me qëllim ekstradimin e këtij shtetasi, drejt Italisë. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin, për veprime të mëtejshme.