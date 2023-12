Arratiset nga burgu italian “mbreti” i drogës, kush është 34-vjeçari nga Lezha lidhjet e tij me “Diabolikun”

Dorian Petoku, ‘mbreti’ i narkotikëve, u arratis nga komuniteti i rikuperimit në Nola (Napoli) ku kishte arritur të transferohej me një certifikatë mjekësore. Ndërmjetësi i drogës, 34-vjeçari shqiptar ishte mik i “Diabolik” Fabrizio Piscitelli, i cili vdiq në një pritë në vitin 2019 dhe kishte marrëdhënie me Salvatore Casamonica, kreun e klanit që kontrollon Romën Lindore. Petoku ishte dënuar me 12 vite burg si pjesë e një organizate kriminale.

I rritur në Lezhë të Shqipërisë, Petoku filloi të fitonte përvojë në botën e trafikut të armëve, drogës dhe qenieve njerëzore përpara se të zbarkonte në Romë, në Ponte Milvio. Kushëriri i të parit të bosëve shqiptarë në kryeqytet, Arben Zogu, me kalimin e viteve fitoi gjithnjë e më shumë rëndësi në botën e krimit të kryeqytetit italian. Rëndësia e tij është përjetësuar në një foto të realizuar më 13 dhjetor 2017 në restorantin ‘L’Oliveto’ në Grottaferrata.

Janë katër burra në tavolinë. Njëri është “Francezi”, një i infiltruar , në krah të tij është Salvatore Casamonica dhe përballë tij “Diabolik” Piscitelli, i cili do të vritet më 7 gusht 2019 në një pritë në parkun e ujësjellësit. Me ta ishte edhe Dorian Petoku. Sipas asaj që u rindërtua nga hetimet, temë kryesore e bisedës ishte një armëpushim në konfliktin që kishte shpërthyer mes familjeve Esposito dhe Spada.

Jo vetëm kaq, Piscitelli, Casamonica dhe Petoku po planifikonin të transportonin edhe një sasi të madhe droge nga Amerika e Jugut. Operacioni i quajtur “Brazili me kosto të ulët” përfshin mbërritjen në Itali të 7 tonë kokainë të fshehur në çantat e një ekipi futbolli të të rinjve.