Arkivoli i Papa Benediktit XVI vendoset në Bazilikën Shën Pjetrit, tre ditë kohë të bëjnë nderimet e tyre

Dhjetëra mijëra njerëz pritet t’i bëjnë nderimet e tyre ish-Papës Benedikti XVI kur ‘shtrirja e tij’ në shtet të fillojë më vonë në Vatikan. Ai vdiq natën e Vitit të Ri në moshën 95-vjeçare, pothuajse një dekadë pasi u largua nga pushteti për shkak të shëndetit të keq.

Papa Françesku do të kryesojë funeralin e së enjtes, hera e parë që një Papë do të varroset nga pasardhësi i tij. Vatikani thotë se shërbimi do të jetë i thjeshtë, solemn dhe i matur. Benedikti XVI u bë Papa i parë që dha dorëheqjen në 600 vjet në vitin 2013, duke përmendur probleme shëndetësore.

Trupi i tij do të ekspozohet për tre ditë në një arkivol të hapur në Bazilikën e Shën Pjetrit, ku njerëzit lejohen të bëjnë nderimet e tyre deri në orën 19:00 çdo mbrëmje. Varrimi do të bëhet në sheshin e Shën Pjetrit, përpara se Papa Emeritus të prehet në varret poshtë bazilikës.

Vatikani publikoi fotografitë e trupit të dielën, i veshur me rroba të kuqe zie papale dhe i veshur me një mitra të zbukuruar me ar. Homazhet kanë ardhur nga e gjithë bota dhe funerali pritet të tërheqë turma mijëra njerëzish. Funerali i fundit papal, ai i Papa Gjon Palit II në 2005, ishte një nga tubimet më të mëdha të krishtera në histori dhe tërhoqi rreth katër milionë njerëz në Romë.

Marrëveshjet për shërbimin nuk janë ende të qarta, pasi shumë nga traditat që lidhen me vdekjen e një Pape në shërbim nuk kërkohen, veçanërisht zgjedhja e një pasuesi. Benedikti kërkoi që funerali të shënohej nga thjeshtësia, u tha gazetarëve zëdhënësi i Vatikanit Matteo Bruni. Detajet e listës së të ftuarve nuk janë publikuar, por Vatikani ka thënë se ajo do të përfshijë delegacione nga Italia dhe Gjermania e lindjes së Benediktit.