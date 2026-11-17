Armando Ndreca, vëllai i Eduard Ndrecës, ish-deputet i Partisë Socialiste, është shpallur i pafajshëm nga Gjykata e Apelit në Tiranë.
Më herët, ai ishte gjetur fajtor për “Kultivim të bimëve narkotike” dhe “Vjedhje të energjisë elektrike”, ndërsa për akuzën e “Prodhimit dhe shitjes së narkotikëve” ishte deklaruar i pafajshëm. Pas bashkimit të dënimeve dhe zbritjes me 1/3, dënimi përfundimtar i tij ishte 4 vite e 4 muaj burg.
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Me vendimin e saj, Gjykata e Apelit vendosi pafajësinë e Ndrecës.