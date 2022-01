“Anijet ruse përballë Siçilisë”, a do e pushtojë Rusia Ukrainën në 24 orët e ardhshme siç tha Washingtoni?

Përgatitjet e luftës apo … zonë e mbrojtjes? A do të pushtojë Rusia Ukrainën, duke konfirmuar Uashingtonin, apo do të mbajë angazhimet e tyre dhe do të mbajë trupat ruse brenda territorit të tyre? Nëse Kremlini urdhëron një pushtim të Ukrainës, cili do të jetë reagimi i SHBA-së dhe aleatëve të saj? A do të evoluojë në një ngjarje globale, apo do të mbizotërojë arsyeja dhe maturia?

Të gjitha pyetjet e mësipërme pritet të marrin përgjigje në një të ardhme të afërt, teksa në tabelën e shahut të Europës Lindore , mes Rusisë dhe Perëndimit, po zhvillohet një lojë e ashpër, me marifete diplomatike – tani për tani. Raportet e fundit nga fusha ukrainase nuk janë aspak optimiste.

Sipas mediave ndërkombëtare, gjashtë anije të flotës ruse kanë lundruar nga Gjibraltari në Mesdhe dhe janë nisur drejt Detit të Zi. Sipas La Repubblica, luftanijet ruse po transportojnë të paktën 60 automjete të blinduara dhe më shumë se 1500 ushtarë në rajonin e Detit të Zi, veçanërisht në Krime.

Anijet janë nisur më 15 janar dhe i gjithë lundrimi i tyre është ndjekur nga marina e NATO-s, të cilët ndërroheshin për të mos humbur nga sytë kontingjentin ushtarak. Anijet ruse gati kanë filluar të kalonin kanalin sicilian. Me shqetësim shihet afërsia ekstreme të dislokimit rus dhe forcave detare amerikane, të cilat po kryejnë stërvitje në brigjet e Kalabrisë dhe ujërat shqiptare.

Rusia dhe aleatët e kanë rrethuar Ukrainën nga tre anët

Çështja e lundrimit të flotës ruse përtej Mesdheut drejt Detit të Zi u ngrit edhe nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara në Nju Jork, ku u bë e ditur se gjashtë luftanijet ruse iu afruan luftanijeve spanjolle, por komunikimi nuk ishte i mundur.

Lëvizja e Kremlinit përforcon pretendimet e Uashingtonit se forcat ruse do të pushtojnë territorin ukrainas në 24 orët e ardhshme.

Si po reagojnë Shtetet e Bashkuara?

Ata insistojnë diplomatikisht. Sekretari amerikan i Shtetit Tony Blinken do të zhvillojë një bisedë të re telefonike me homologun e tij rus Sergei Lavrov të martën për të diskutuar çështjen kryesore të Ukrainës, duke sjellë në tryezë axhendën e re të Shtëpisë së Bardhë, 24 orët e fundit.

Në të njëjtën kohë, Ambasadorja e SHBA-së në Kombet e Bashkuara, Linda Thomas Greenfield, paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara do t’i mbarojnë hapësirën diplomatike, duke e bërë të qartë se Uashingtoni nuk dëshiron një luftë, por në rast të një pushtimi rus të Ukrainës, përgjigja do të ishte “i shpejtë dhe vendimtar”.

Britania dëshiron të forcojë ushtrinë e saj në rajon

Sekretarja e Jashtme britanike Liz Tras ka thënë se Mbretëria e Bashkuar po kërkon mënyra për të forcuar praninë e saj ushtarake në rajon dhe për të mbështetur më tej aleatët e saj të NATO-s në Ukrainë.

Ambasadori ukrainas në Kombet e Bashkuara, Sergei Kislytsky, tha se më shumë se 130,000 trupa ruse ishin mbledhur pranë kufirit ukrainas, duke shprehur shqetësim të thellë në Kiev.

Rusia organizon stërvitje ushtarake ndërsa kriza në Ukrainë vazhdon

Vassily Nebenzia th ase Shtetet e Bashkuara në deklaratat e tyre duket se po bëjnë thirrje për luftë, duke krijuar përshtypjen se duan të realizojnë hamendjet e tyre.

“Diskutimet për një luftë të afërt janë në vetvete provokuese. “Duket se po bëni thirrje për diçka të tillë, e dëshironi dhe prisni që të ndodhë, sikur të doni të realizoni hamendjet tuaja”, tha Nebenzia.

Nebenzia tha se Rusia nuk po konsideronte pushtimin, duke shtuar: “Unë mund ta përjashtoj atë”.

Megjithatë, ai nuk përjashtoi mundësinë e provokimeve nga ana e Ukrainës, si dhe faktin se kriza në Ukrainë është një krizë krejtësisht e brendshme, me të cilën Rusia “nuk ka absolutisht asgjë të bëjë”.

Sipas Nempenzia, Rusia planifikon të thërrasë një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-së më 17 shkurt me rastin e 7-vjetorit të marrëveshjeve të Minskut, gjatë të cilit, siç tha ai, “ne do të mund të flasim për situatën me zgjidhjen. për çështjen e Ukrainës”.

Vassily Nebenzia u largua nga mbledhja e Këshillit të Sigurimit të OKB-së para se të fliste përfaqësuesi ukrainas Sergei Kislitsa, pasi siç tha ai kishte një takim të planifikuar me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres.

“Ju lutemi mos e merrni këtë si hap. “Më duhet të largohem nga ky takim për shkak të një takimi të planifikuar me Sekretarin e Përgjithshëm për presidencën tonë”, tha Nebenzia./albeu.com/