Anëtarësimi i Suedisë në NATO pritet të miratohet nga parlamenti turk brenda javës

Parlamenti i Turqisë planifikon të votojë për anëtarësimin e Suedisë në NATO “këtë javë”, tha një zyrtar i lartë i qeverisë turke për Bloomberg të hënën.

Në të njëjtën kohë, një tjetër burim parlamentar theksoi se debati për aplikimin e Suedisë mund të nisë edhe të martën.

