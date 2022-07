Ambasadorja e SHBA-së në Shkup: Ju inkurajojmë të ecni përpara me propozimin aktual të BE-së

Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara, Kate Marie Byrnes ka dërguar sot një mesazh për publikun përmes një letre të hapur në lidhje me propozimin e modifikuar francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë dhe hapjen e negociatave me BE-në, përcjell TV21. Ambasadorja në letër thotë se vendi ka arritur një moment historik në rrugëtimin e gjatë dhe sfidues drejt një të ardhmeje euro-atlantike.

Në vijim letra e plotë:

Vendi juaj ka arritur një moment historik në rrugëtimin e tij të gjatë dhe sfidues drejt të ardhmes Euro-Atlantike. Gjatë këtij rrugëtimi, rruga juaj ka pasur pjesën e vet të pengesave dhe vonesave, dhe ju jeni përballur me sfida për gjuhën dhe identitetin maqedonas, të cilat janë pjesë thelbësore e asaj se kush jeni ju si komb. Keni marrë vendime të vështira me pritshmëri për përparim dhe tani duhet të merrni një tjetër. Megjithatë, është për shkak të sfidave me të cilat jeni përballur dhe ato me të cilat mund të përballeni në të ardhmen që Shtetet e Bashkuara po ju inkurajojnë të ecni përpara me propozimin aktual të BE për anëtarësim.

Ju nuk keni nevojë të përkujtoheni se disa qeveri dhe publiku në përgjithësi kanë punuar drejt anëtarësimit në BE për dy dekada. Si një aleat, partner dhe mik, ne kemi një interes të veçantë për të siguruar të ardhmen tuaj Euro-Atlantike. Ne kemi ecur së bashku rrugën që nga viti 2004, duke zbatuar programe dhe duke ofruar ndihmë që synojnë t’ju ndihmojnë të realizoni aspiratat tuaja për NATO dhe BE. Ju keni arritur të parën. Tani duam t’ju shohim të siguroni përfitimet që vijnë nga një proces aktiv i anëtarësimit dhe të drejtat për të qenë një shtet anëtar i BE-së.

Zgjedhja për të ecur përpara është vendimi juaj si një komb sovran – dhe ne e dimë se është një zgjedhje e vështirë. Por do të vazhdojë të jetë vendimi juaj gjatë gjithë procesit të anëtarësimit. Në tryezën e bisedimeve, nëse mendoni se shqetësimet tuaja nuk po trajtohen, mund të bëni zgjedhje të tjera. Ju duhet të bëni hapin e parë për të arritur në të dytin.

Thelbi i demokracisë është liria për të zgjedhur. Thelbi i miqësisë është të mbështesim zgjedhjet që bëjnë miqtë tanë dhe të bëjmë thirrje për guxim në kohë sfiduese. Si miku juaj, Shtetet e Bashkuara shpresojnë që ju të zgjidhni atë që është më e mira për vendin tuaj për sot, por edhe për të ardhmen./tv21