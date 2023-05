Ambasadori amerikan në Kosovë flet pas takimit me Osmanin: Situata thellësisht shqetësuese

Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, ka folur pas takimit me presidenten Vjosa Osmani. Ai tha se kanë biseduar për gjendjen e sigurisë në veri të vendit.

Hovenier e cilësoi thellësisht shqetësuese situatën në veri dhe ka thënë se është me rëndësi që mos të bëhet hyrja me forcë në objektet e komunave në veri. Ai shtoi se është me rëndësi që të depërshkallëzohet situata.

“Sapo u takova me presidenten Osmani dhe diskutuam për situatën në veri dhe shqetësimet tona të përbashkëta për dhunën dhe eskalimin”.

“Me ambasadorin Szunyog i kemi ftuar edhe katër kryetarët e komunave veriore, vetëm dy na janë bashkuar, ai i Zveçanit dhe Zubin Potokut. Edhe me ta diskutuam për shqetësimet lidhur me situatën”.

“Qeveria e ShBA-së, por edhe ato të vendeve të QUINT-it, e kanë potencuar se sa e rëndësishme është që zyrtarët të hyjnë në institucionet shtetërore pa përdorimin e forcës. Ky mbetet ende qëndrimi ynë. Edhe me kryetarët e diskutuam se si mund ta kryejnë detyrën e tyre dhe t’u shërbejnë qytetarëve, sidomos pa pasur nevojë për forcë që të hyjnë në institucione”.