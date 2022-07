Aleati i Putinit kërcënon Perëndimin: Do ta merrni përgjigjen në vetëm një sekondë

Presidenti i Bjellorusisë, Aleksandër Lukashenko kërcënoi me hakmarrje ushtarake ndaj kujtdo që sulmon vendin e tij, ndërsa tensionet për luftën në Ukrainën fqinje vazhdojnë të rriten.

Duke folur në prag të Ditës së Pavarësisë së Bjellorusisë, Lukashenko tha se kishte urdhëruar forcat e tij të armatosura të synonin qendrat vendimmarrëse në kryeqytetet perëndimore në rast të një sulmi ndaj Bjellorusisë, raporton agjencia bjelloruse e lajmeve Belta.

“Mos na prekni dhe ne nuk do t’ju prekim. Nëse guxoni të sulmoni, siç planifikojnë, Gomelin jugor ose rafinerinë e naftës Mozir, aeroportin, aeroportet në Luninac apo Brest, përgjigja do të jetë e menjëhershme. Në një sekondë! Ne kemi çfarë të përgjigjemi”, tha Lukashenko dhe theksoi se qendrat janë në dorë të raketave dhe se nuk do të shikojnë se kush është ulur në zyra apo pallate, por se përgjigja do të jetë e paqartë.

Ai gjithashtu deklaroi se detyra e tij si president është të mbrojë vendin.

Pavarësisht nga fakti se Rusia filloi luftën në Ukrainë, Moska dhe aleati i saj i vendosur Minsk vazhdimisht përpiqen ta portretizojnë veten si viktima të politikave të supozuara armiqësore të Perëndimit dhe NATO-s.

Që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë në fund të shkurtit, ka pasur frikë se Bjellorusia do t’i bashkohet zyrtarisht Rusisë në luftë, dhe Lukashenko ka pranuar se raketat ruse u hodhën në Ukrainë nga territori bjellorus në javët e para të pushtimit.

Në fillim të javës, në samitin në Madrid, NATO vendosi të forcojë ndjeshëm krahun e saj lindor dhe të nisë procesin e pranimit të Finlandës dhe Suedisë në aleancën e mbrojtjes.

Presidenti rus Vladimir Putin më pas njoftoi synimin e tij për t’iu përgjigjur transferimit të mundshëm të trupave të NATO-s në Finlandë me një dislokim proporcional të trupave ruse në rajon./albeu.com