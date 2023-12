Akuzoi Luftar Hysën si të lidhur me kartelet, gazetari meksikan përgënjeshtron shkrimin e tij

Gazetari meksikan, Manuel Espino, i cili akuzoi në vitin 2022 biznesmenin Luftar Hysa, si të lidhur me kartelet meksikane për të pastruar paratë e trafikut kriminal të drogës, ka përgënjeshtruar shkrimin e pa bazuar në prova, po në gazetën Universal (lexo këtu).

Ky përgënjeshtrim, vjen pasi një seri gazetash meksikane publikuan përgënjeshtrimin ndaj akuzave për biznesmenin shqiptar Hysa.

Biznesmeni Hysa, që prej daljes së shkrimit i ka cilësuar akuzat se vijnë nga konkurrenca e tij në biznesin e lojërave të fatit, të cilët kërkojnë të krijojnë një monopol në tregun meksikan.

Shkrimi i plotë:

“Biznesmenët shqiptarë Luftar, Arben, Ramiz dhe Fatos Hysa hodhën poshtë lidhjet me kartelet meksikane dhe pretendojnë se akuzat ndaj tyre kanë të bëjnë më shumë me një lufte mes pronarëve të kazinove që kërkojnë t’i diskreditojnë.

Në vitin 2022, autoritetet federale të inteligjencës zbuluan se kapo Ismael Zambada García, alias El Mayo, dyshohet se kishte lidhur aleancë me familjen Hysa për të kryer aktivitete të paligjshme si në Meksikë ashtu edhe në Shqipëri.

Megjithatë, familja me origjinë evropiane përmes një letre sqaruese siguroi se autoritetet e Ministrisë së Brendshme, që rregullojnë lojërat e fatit dhe lotaritë, dhe Prokuroria e Përgjithshme (FGR) kanë treguar me vendime zyrtare se nuk kanë qenë pjesë e aktivitetit të krimit të organizuar të pastrimit të parave.

Familja Hysa sqaroi se kompania Entretenimiento Palermo, SA de CV, aksionerë të së cilës janë Luftar dhe Arben Hysa, operon në kushte identike me ato të sindikatës së lojërave të fatit dhe se asnjë prej tyre nuk ka lëvizje të paligjshme parash apo të lidhura me kartelet kriminale në veprim, prandaj, theksoi ai, uniteti mes tyre duhet të jetë më i afërt, për shkak të synimit të autoriteteve për të modifikuar rregulloret dhe Ligjin për Lojërat dhe Lotaritë, duke prekur rëndë të drejtat e tyre, pasi sindikata është ftuar të bashkohet me Kongresin e XV të Zakonshëm Kombëtar të Konfederatës Autonome të Punëtorëve dhe Punonjësve të Meksikës.

“Akuzat penale që i janë bërë familjes sonë janë jo vetëm të rreme, por edhe qesharake. Nëse familja ime do të kishte miliona dollarë për të cilat u fol, ne nuk do të na duhej të ngriheshim çdo ditë për të punuar larg njerëzve tanë të dashur, duke menduar për hapjen e bizneseve të reja, si restorantet tona, në të cilat ekziston gjithmonë rreziku i mos rikthimit të fitimit nga investimi”, tha Arben Hysa në një shkresë sqaruese që i është dërguar EL UNIVERSAL.

Lidhur me akuzat për pastrim parash ndaj tij për llogari të karteleve Sinaloa dhe Gjenerata e Re Jalisco, Hysa sqaroi: “ka shumë gjasa që ky diskreditim të jetë krijuar nga njerëz që ndërhyjnë në funksionimin e bizneseve tona, me ata që kemi kishte disa dallime. Ne jemi një familje që punojmë shumë, duke gjeneruar konkurrencë, gjë që jo të gjithëve i pëlqen; Megjithatë, autoritetet nuk janë naive, ata e dinë shumë mirë se ne jemi njerëz të përgjegjshëm dhe se nuk jemi të përfshirë në aktivitete kriminale”.

Ai tregoi se kompania Entretenimiento Palermo, SA de CV, funksionon në përputhje me ligjin dhe për këtë arsye aktiviteti i saj në botën e lojërave duket se i përgjigjet më shumë një lufte mes biznesmenëve të kazinove.