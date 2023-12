Aktori britanik, Tom Wilkinson ka ndërruar jetë në moshën 75 vjeçare.

Aktori Wilkinson është i njohur për filmat si The Full Monty, Shakespeare In Love dhe The Best Exotic Marigold Hotel.

Wilkinson mori gjashtë nominime për Bafta në total, si dhe dy nominime për Oscar, për Michael Clayton dhe In The Bedroom.