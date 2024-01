Aksident në aksin rrugor Elbasan – Librazhd: Makina përplaset me motomjetin, 3 të lënduar në spital

Një aksident automobilistik ka ndodhur gjatë mbrëmjes së sotme (30 janar) në aksin rrugor, Elbasan– Librazhd.

Një automjet me drejtuesin shtetasin, C.M.,32-vjeç ka përplasur motomjetin me drejtues shtetasin , B.H.

Si pasojë e këtij aksidenti ka mbetur i lënduar drejtuesi i motomjetit dhe dy pasagjerë që ndodheshin në automjet, të cilët janë dërguar në spital dhe po marrin trajtim mjekësor, jashtë rrezikut për jetën .

Me drejtuesin e automjetit policia po kryen veprimet e mëtejshme proceduriale.

Elbasan/Informacion paraprak

Grupi hetimor në vendngjarje vijon punën për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.

