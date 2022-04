“Ai votoi për të vrarë myslimanët në Siri!” Masakroi me thikë për vdekje deputetin britanik, 26-vjeçari trondit me dëshminë e tij: Gati të vdisja për ISIS

I dyshuari per vrasjen e deputetit konservator britanik Sir David Amess i ka thënë gjykates se donte të vriste një politikan që të mos dëmtoheshin myslimanët në Siri.

Ali Harbi Ali, 26 vjeç, i tha jurisë në Old Bailey se donte të “bënte hixhret”, të udhëtonte dhe të luftonte për Shtetin Islamik, por e kishte shumë të vështirë të arrinte atje.

Ai akuzohet se ka goditur me thikë Amess, deputetin konservator, më shumë se 20 herë gjatë një operacioni në zonën elektorale në Leigh-on-Sea, Essex, më 15 tetor të vitit të kaluar. Prokuroria pretendon se ai kishte planifikuar një sulm prej vitesh dhe kishte marrë në konsideratë deputetë të tjerë, duke përfshirë ministrin e kabinetit Michael Gove dhe Mike Freer, deputetin konservator për Finchley & Golders Green.

Duke dhënë dëshmi të enjten, Ali tha se ai vendosi të vriste Amess për shkak të votimit të tij në politikën e jashtme, duke përfshirë sulmet ajrore në Siri.

“Vendosa ta bëja sepse ndjeva se nëse mund të vrisja dikë që merrte vendime për të vrarë muslimanët, kjo mund të parandalonte dëmtimin e mëtejshëm të atyre muslimanëve. Ai votoi më parë në parlament, jo vetëm atë. . . Vendosa nëse nuk mund të bëja hixhret, nëse nuk mund t’i ndihmoja muslimanët [në Siri], do të bëja diçka këtu.”

I pyetur se çfarë ndryshimi do të bënte vrasja e Amess, Ali tha: “Për një, ai nuk mund të votojë përsëri. Nëse ka pasur më parë për të bërë vota të tilla, ai nuk do ta bëjë këtë në të ardhmen dhe ndoshta do t’u dërgojë një mesazh kolegëve të tij.”

Aliu u pyet pse kishte një shënim në telefonin e tij për “planet” e tij për të vrarë Gove. “Këto ishin plane që kisha për të sulmuar dhe me shpresë që të vrisja Michael Gove në atë kohë,” tha Ali. “Unë besoj se ai ishte dikush që ishte një dëm për muslimanët. Mendova se nëse nuk mund të bashkohem me Shtetin Islamik, duhet të përpiqem të bëj diçka këtu për të ndihmuar muslimanët këtu.”

Më herët Ali i tha gjykatës se ai u kontaktua nga policia në vitin 2014 pasi iu referua oficerëve nga dikush që ai njihte. Ai tha se personi ishte “i shqetësuar” sepse shumë njerëz kishin shkuar në Siri në atë kohë. Ai tha: “Ata e panë performancën time akademike, ata bashkuan dy dhe dy.”

Terroristi i supozuar tha se ishte intervistuar nga policia, e cila e pyeti për llogaritë në Tëitter dhe se si ndihej për qeverinë. “Unë [thjesht] do të tundja kokën, do të thosha po dhe ata do t’ju lënë vetëm më pas dhe ata e bënë,” tha Ali.

Ai i tha jurisë se duhej të kishte dy takime, por “ata [policia] ishin të kënaqur me të parën”.

I pyetur nga prokurori nëse ishte “krejt i paturpshëm”, ai u përgjigj: “Nuk do ta përdorja fjalën i paturpshëm, por jo nuk ndjej asnjë turp. Nëse do të mendoja se ishte diçka e gabuar, nuk do ta kisha bërë.”

I pyetur nëse i vinte keq që vrau me thikë Amess, ai tha: “Jo”.

Ali i tha gjykatës se ai ishte përgatitur të vdiste duke luftuar për ISIS-in në Siri dhe se nuk do ta kishte problem nëse grupi terrorist do të kishte marrë përgjegjësinë për sulmin ndaj Amess.