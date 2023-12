“Ai u pagua shumë për…”, informonte në Sky ECC trafikantët shqiptarë, dënohet avokati në Belgjikë!

Ish-avokati penal i Antwerp në Belgjikë, Sahil Malik, është dënuar me 5 vite burg, nga të cilat 20 muaj me kusht, për shkak se ka pasur kontakt me mjedisin e drogës.

Sipas gjyqtarit penal, 33-vjeçari ka ndihmuar kartelet të trafikojnë kokainë. “Sahil Malik abuzoi rëndë me pozitën e tij si avokat dhe ofroi shërbime të gjera për një organizatë kriminale në importin e kokainës nga porti i Antwerpit”, thuhet në vendim.

“Ai u pagua shumë për këtë. Është e qartë se ai po kërkonte vetëm përfitime të mëdha financiare dhe nuk kujdesej për rreziqet e veprimeve të tij”, thuhet më tej.

Malik, i lindur në Antwerp si djali i një tregtari tekstili indian, u betua si avokat në nëntor 2013.

Ai mbrojti hajdutët e xhepave, tutorët adoleshentë, një grabitës bankar gjeorgjian etj.

Por ai gjithashtu mbrojti shumë tregtarë droge. Në pak kohë ai u bë avokati i preferuar i disa lojtarëve kryesorë nga skena e drogës në Antwerp, si Yannick ‘Flash’ W., ose Mohammed ‘algjeriani’ C.

Derisa Malik u arrestua papritur nga gjykata e Antwerp në mars 2021 dhe u mbyll në burg për shtatë muaj në paraburgim.

Gjyqësori belg kohët e fundit kishte arritur të godiste rrjetin “Sky ECC”, me të cilin kriminelët mund të komunikonin fshehurazi dhe mund të konsultoheshin me njëri-tjetrin.

Për ditë të tëra, hetuesit belgë ishin në gjendje të lexonin bisedat midis kriminelëve dhe trafikantëve të drogës se si ata kontrabandonin kokainë në portin e Antwerp.

Bisedat me shqiptarët

Mes tyre ishin edhe mesazhet nga një farë “Sher”. Më 2 maj 2020, një trafikant shqiptar pyeti “Sher” nëse mund të mësonte se çfarë ndodhi me një ngarkesë kokaine që u kap në kalatën 1742. “Sher” u përgjigj se kishte pyetur një pensionist, gruaja e të cilit punonte ende në port.

Ai mund të vinte shqiptarin edhe në kontakt me sulmuesit, nëse dëshironte. Në biseda të tjera ai sugjeron se kishte kontakte në doganë që mund të kontrollonin nëse kontejnerët ishin përzgjedhur për skanerin apo jo.

Në fund, “Sher” dërgoi një artikull në gazetë në lidhje me sekuestrimin dhe kërkoi 25,000 euro për të. “Unë isha “Sher”, pranoi Malik pas arrestimit të tij.

Sipas vendimit të gjykatës penale të Antwerp, ai ishte në dijeni të aktiviteteve të një karteli droge, madje ishte përfshirë në mënyrë aktive në të.

Me kërkesë të drejtuesve, ai mori mbrojtjen e anëtarëve të bandës, vetëm për të pasur mundësi të shikonte dosjen penale dhe t’i kalonte informacione kartelit.

Ai u dërgonte mesazhe klientëve të tij dhe ishte një ndërmjetës për mbështetje financiare. Mësohet se avokati informoi klanin nëse një nga klientët e tij nuk i përmbahej të drejtës për të heshtur dhe vazhdonte të fliste me policinë.

Në këmbim donte të paguhej shumë, të cilën e quante “qull”. “E gjithë dosja është në kosh,” tha “Sher” më 18 shtator 2020, kur ai fitoi një proces gjyqësor.

“Shpresoj që miqtë tuaj të kenë të drejtë dhe të vijnë me një çantë të madhe sportive.”. Në një rast, Malik është paguar nga kontakti i tij shqiptar me një orë Rolex, për të cilën thuhet se vlente 32 mijë euro. Hetimi nga gjykata e Antëerp zbuloi se ishte një kopje e falsifikuar pa vlerë.

“Kur lexoi bisedat, ai kuptoi se nuk ishte i denjë për togën,” tha gjykatësi. Malik tani është përjashtuar si avokat. Ai u dënua të martën me 5 vite burg, nga të cilat 20 muaj me kusht, për anëtarësim në organizatë kriminale dhe pastrim parash. Gjykata vendosi konfiskimin e 161 mijë eurove.

Në praktikë, kjo do të thotë se Malik do të duhet të kthehet në burg për të vuajtur dënimin. Nëse ai apelon, ai nuk do të duhet të shkojë në burg në pritje të një gjyqi të ri. Avokati i tij, Louis De Groote nuk mundi të konfirmojë të martën nëse ai apel do të bëhet.