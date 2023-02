“Ai është trembur”, Dea: Luizi më ka frikë! (Video)

Duke e konsideruar veten si një “lojtare të fortë”, Dea Mishel ka deklaruar se Luizi e ka frikë. Duke diskutuar me banorët, Mishel u shpreh se Luizi i e di që nuk do të arrijë ta nxjerrë nga vetja.

Sipas Deas, e vetmja strategji e këngëtarit, është t’i nxjerrë njerëzit nga vetja.

Olta: Luizi të do të mbaruar ty.

Dea: Ai është trembur. Kam përshtypjen se do ta mbulojë me “po e injoroj”, por ai ka frikë nga unë. Unë jam shumë e ftohtë, ndërsa ai e humbi fare dje me mua. Ai këtë ka lojën më të fortë, që të të nxjerrë nga vetja. Fakti që nuk më nxjerr dot nga vetja e tremb shumë.

