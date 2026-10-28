Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës inauguron linjën e re direkte Tiranë–Palermo me Wizz Air

Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës (TIA), në bashkëpunim me kompaninë ajrore Wizz Air, inauguroi linjën e re direkte Tiranë–Palermo, duke shtuar një tjetër destinacion italian në rrjetin e fluturimeve nga Tirana.
Linja e re do të operojë dy herë në javë, çdo të martë dhe të shtunë, duke u ofruar pasagjerëve më shumë mundësi udhëtimi drejt Siçilisë, një prej rajoneve më të njohura të Italisë.
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Me rastin e inaugurimit të linjës së re, në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës u organizua një ceremoni mirëseardhjeje, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të TIA, delegacionit të Aeroportit të Palermos, Agjencisë Kombëtare të Turizmit dhe kompanisë ajrore Wizz Air.
Piervittorio Farabbi, Drejtor Operacional (Chief Operating Officer) në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës, u shpreh:
“Italia mbetet një treg kyç për Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës (TIA) dhe inaugurimi i linjës Tiranë–Palermo forcon më tej lidhjet ajrore mes dy vendeve tona, me tashmë 22 aeroporte italiane të lidhura me TIA.
Palermo është një qytet i pasur me histori, art dhe trashëgimi kulturore, me 7 monumente dhe zona të njohura nga UNESCO. Përtej vlerave të tij turistike, kjo linjë e re krijon gjithashtu mundësi për lidhje më të ngushta me komunitetet arbëreshe që ruajnë gjallë traditat dhe identitetin e tyre në Siçilinë Perëndimore.
Të mbështetur nga investimet e vazhdueshme në infrastrukturë dhe kapacitete operacionale, ne vijojmë të zgjerojmë rrjetin tonë, duke garantuar njëkohësisht operacione aeroportuale efikase dhe një përvojë udhëtimi sa më të lehtë e pa pengesa për pasagjerët.
Së bashku me Wizz Air, mbetemi të përkushtuar në krijimin e mundësive të reja të udhëtimit dhe forcimin e rolit të TIA si një portë hyrëse strategjike drejt Shqipërisë dhe rajonit më të gjerë”.
Vera Jardan, Menaxhere e Komunikimit Korporativ në Wizz Air, deklaroi:
“Jemi shumë të lumtur që festojmë fluturimin inaugurues të linjës sonë të re që lidh Tiranën me Palermon, duke forcuar më tej lidhjet mes Shqipërisë dhe Italisë. Italia mbetet një nga tregjet më të rëndësishme në rrjetin tonë të fluturimeve nga Tirana dhe kjo lidhje e re pasqyron angazhimin tonë të vazhdueshëm për të zgjeruar mundësitë e udhëtimit me çmime të përballueshme për pasagjerët shqiptarë. Me kënaqësi presim të mirëpresim pasagjerët në bord në këtë linjë të re emocionuese. Let’s WIZZ!”.
Gianfranco Battisti, Drejtor Ekzekutiv (CEO) i GESAP, u shpreh:
“Inaugurimi i lidhjes ajrore direkte mes Palermos dhe Tiranës shënon një tjetër hap të rëndësishëm përpara në strategjinë e zhvillimit të Aeroportit Ndërkombëtar Falcone Borsellino të Palermos.
Kjo nuk është thjesht një linjë e re, por një lidhje ajrore strategjike që forcon marrëdhëniet ekonomike, turistike dhe kulturore mes Siçilisë dhe Shqipërisë. Investimi i Wizz Air dëshmon më tej tërheqjen që ofron Aeroporti i Palermos dhe fuqinë e strategjisë së rritjes që po ndjekim së bashku me partnerët tanë ajrorë dhe të industrisë.
Synimi ynë është të vazhdojmë zgjerimin e lidhjeve ajrore cilësore drejt tregjeve me potencial të lartë rritjeje, duke përmirësuar aksesin ndërkombëtar të Siçilisë, duke nxitur një zhvillim të qëndrueshëm dhe konkurrues, si dhe duke krijuar vlera afatgjata për ekonominë lokale dhe rajonin më të gjerë”.
Hapja e linjës Tiranë–Palermo përfaqëson një tjetër hap në zgjerimin e rrjetit të destinacioneve të Aeroportit Ndërkombëtar të Tiranës dhe në forcimin e bashkëpunimit me partnerët ajrorë. Kjo lidhje krijon mundësi të reja si për udhëtarët shqiptarë që dëshirojnë të eksplorojnë Siçilinë, ashtu edhe për vizitorët italianë që zgjedhin Shqipërinë si destinacion turistik.