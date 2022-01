“ABC” vlerësohet si grupi më i mirë mediatik, Sherifi: Çmimi shkon për stafin në Shqipëri dhe Kosovë

Grupi mediatik “ABC” u vlerësua me çmimin “Grupi mediatik më i mirë”, në mbrëmjen gala të organizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës me rastin e 125 vjetorit të krijimit.

Çmimi u dha me argumentin si media më kreative e vitit me televizione dhe media online, që “kanë qasje të qartë drejt burimit të së vërtetës me një programacion të larmishëm dhe edukativ për publikun e gjerë”.

Në momentin e tërheqjes së çmimit CEO i grupit mediatik “ABC”, Idaver Sherifi tha se në këtë vit të vështirë që sapo kaluam, çmimi i takon punonjësve të dy televizioneve dhe mediave online.

“Ky është një çmim që në fakt i shkon stafit të ABC Group, tashme me media ne dy anët e kufirit, me Abc TV dhe Abcnews.al në Shqipëri si edhe T7 dhe Gazeta Express në Kosovë. Dy histori suksesi, tashmë në të njëjtën çati”, tha Sherifi duke paralajmëruar një zgjerim të grupit mediatik edhe në Maqedoninë e Veriut.

Çmimet janë shpërndarë në një mbrëmje gala ku ishin të ftuar personazhe të njohur nga bota e biznesit dhe politikës. Ministrja e Arsimit theksoi se sipërmarrja është e lidhur ngushtë me arsimin për të ecur para.

Kryetari Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë kërkoi më shumë mbështetje për biznesin nga politika në këtë kohë të vështirë pavarësisht se arritën të tejkalonin dy kriza .

Në këtë ceremoni janë shpërndarë një sërë çmimesh për biznese që operojnë në sektorë të ndryshëm të ekonomisë, për sipërmarrje shqiptare dhe të Kosovës. E veçantë ishte edhe pjesëmarrja e të gjitha dhomave të tregtisë nga trevat shqipfolëse./abcnews.al