A mundet Kina të ndërmjetësojë paqen në Lindjen e Mesme?

Ndërsa konflikti Izrael-Hamas intensifikohet, Kina po pretendon një rol si ndërmjetës për të arritur paqen. Pretendimet e Pekinit për të përmirësuar rolin e tij në Lindjen e Mesme i ndajnë analistët.

Disa pranojnë se ai mund të ndërhyjë me vendosmëri, duke përdorur marrëdhëniet e tij të ngushta me Iranin , i cili mbështet Hamasin , për të ndihmuar në de-përshkallëzimin.

Të tjerë vënë në dyshim dinamikën e përfshirjes së tij të mundshme në nismat diplomatike në rajon, duke theksuar se izraelitët nuk e konsiderojnë Pekinin një ndërmjetës të besueshëm.

Mbështetje për palestinezët

Historikisht, Kina ka mbajtur qëndrim për këtë çështje duke mbështetur palestinezët, të cilëve themeluesi i Partisë Komuniste Kineze Mao Ce Dun u kishte dërguar armë.

Në dekadat e mëvonshme dhe pas hapjes së saj ekonomike, ajo normalizoi marrëdhëniet me Izraelin, megjithatë pa pushuar së mbështeturi pozicionet palestineze.

Kohët e fundit, zyrtarë të lartë kinezë, përfshirë kryeministrin Xi Jinping , kanë theksuar nevojën për një shtet të pavarur palestinez.

Pasoja e këtij qëndrimi është, sipas analistes dixhitale të BBC-së në Azi, Tessa Wong, “një rritje e antisemitizmit kinez në internet, e nxitur nga blogerët nacionalistë”. Një trend që dëmton imazhin e vendit në Izrael, sipas Wong.

Biseda në Uashington dhe Lindjen e Mesme

Megjithatë, ministri i jashtëm kinez Wang Yi zhvilloi bisedime me homologun e tij amerikan Anthony Blinken dhe zyrtarë amerikanë gjatë fundjavës në Uashington mbi konfliktin Izrael-Hamas, mes shqetësimeve për një përshkallëzim të konfliktit dhe luftës rajonale.

Shtetet e Bashkuara madje u zotuan të punojnë me Kinën për të gjetur një zgjidhje.

Sipas Financial Times, zyrtarët amerikanë thuhet se i kanë bërë presion kryediplomatit kinez, Wang Yi , që t’i “kërkojë” iranianët të ndihmojnë për të sjellë qetësi.

Wang zhvilloi gjithashtu bisedime me homologët e tij izraelitë dhe palestinezë pas një vizite të të dërguarit të posaçëm të Kinës për Lindjen e Mesme, Zhai Jun , në rajon, ku zhvilloi takime me liderët arabë.

Ai është gjithashtu ndër mbështetësit më të zjarrtë të armëpushimit në mbledhjet e OKB-së.

Marrëdhëniet me Iranin

Kina është partneri më i madh tregtar i Iranit. Në fillim të këtij viti, Pekini ndërmjetësoi përpjekjet për të ulur tensionet midis Iranit dhe Arabisë Saudite.

Teherani ka thënë se është “gati të forcojë komunikimin me Kinën” për të ndihmuar në zgjidhjen e krizës në Gaza.

Për shkak se qeveria kineze “ka pasur një marrëdhënie relativisht të ekuilibruar me të gjithë aktorët në konflikt, ajo mund të shihet si një ndërmjetës i sinqertë,” tha Dawn Burfee, një profesor i asociuar që studion politikën e jashtme kineze në Kolegjin Kombëtar të Luftës, i cili është i lidhur. me Departamentin e Mbrojtjes të SHBA -së.

Kina ka marrëdhënie të mira me palestinezët, arabët, Turqinë dhe Iranin, thotë ajo. “Së bashku me SHBA-në, e cila ka marrëdhënie të mira me Izraelin, ata mund të sjellin të gjithë lojtarët në tavolinë”, vëren ajo.

Megjithatë, vëzhgues të tjerë theksojnë se Kina mbetet një lojtar i vogël në Lindjen e Mesme. “Kina nuk është një faktor serioz. “Duke folur me njerëzit në të gjithë rajonin, askush nuk pret që Kina të kontribuojë në zgjidhje,” tha Jonathan Fulton, një anëtar i lartë jo i përhershëm në Këshillin Atlantik, i specializuar në marrëdhëniet e Kinës me Lindjen e Mesme.