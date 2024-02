A ka aplikuar për azil në Zvicër ish-zv/kryeministri shqiptar? Gazeta zvicerane shkrim për Arben Ahmetajn

Gazeta zviceriane Tages-Anzeiger ka publikuar një shkrim në lidhje me ish-kryeministrin Arben Ahmetaj, i cili para dy ditësh u intervistua nga gazetari Çim Peka, në emisionin e tij në Syri tv.

Më poshtë ju sjellin shkrimin e plotë të gazeta zviceriane Tages-Anzeiger:

Intervista u zhvillua në një studio të improvizuar. Dy burra me kostume të zeza qëndruan përballë njëri-tjetrit në një sfond të zi, njëri gazetar shqiptar me mjekër të plotë, tjetri ish-ministër muskuloz në qeverinë shqiptare. Biseda e transmetuar mbrëmjen e së enjtes nga një televizion privat në Tiranë ka zgjatur më shumë se dy orë.

Bëhej fjalë për korrupsion, shpërdorim pushteti, kërcënime, miqësi të prishura dhe absurditete të tjera të politikës shqiptare. Vendi ku u takuan dy burrat nuk u zbulua. Por sipas disa burimeve intervista ka ndodhur në Zvicër. Këtu mësohet se politikani Arben Ahmetaj fshihet nga drejtësia shqiptare, madje flitet për një kërkesë për azil. Mërgimi më i famshëm i Shqipërisë bëri një aluzion të paqartë për këtë.

Ai tani jeton në një apartament që i përket një komune në vendin pritës. Sekretariati Shtetëror për Migracionin nuk dëshiron të komentojë rastin – “për arsye të të dhënave dhe mbrojtjes personale”.

Për vite me radhë Ahmetaj ishte një njeri i fuqishëm në Tiranë: zv/kryeministër, ministër Financash, kreu i organit tatimor. Si njeri i besuar i kryeministrit Edi Rama, ai drejtoi punimet e rindërtimit pas tërmetit të 2019. Më pas Ahmetaj ra nga hiri dhe është në kërkim me urdhër arresti që në korrikun e kaluar. Mësohet se ai ka përvetësuar shuma të mëdha parash. Si shumë skandale të tjera në Shqipëri, edhe ky nisi me gjoja qëllimet më të mira.

Qeveria donte të zgjidhte problemin e plehrave në vend, të mbyllte deponitë e egra, të mblidhte mbetjet e shtrira pothuajse kudo dhe t’i hidhte ato në impiantet moderne të djegies së mbetjeve. Këta supozohej t’i ndërtonin dy biznesmenë të dyshimtë dhe ata merrnin porositë përkatëse nga shteti.

Shumë shqiptarë janë dorëzuar prej kohësh

Por Shqipëria është një vend në të cilin shpesh janë të mundshme gjëra të pabesueshme. Shumica e impianteve të djegies së mbetjeve nuk u ndërtuan kurrë, por paratë rrodhën në përrenj nga thesari i shtetit. Autoritetet vunë në dispozicion mbi 100 milionë franga vetëm për një objekt në kryeqytetin Tiranë që nuk ekziston deri më sot.

Ku u zhdukën këto fonde? Kush përfitoi? Kush qëndron pas skemës masive të korrupsionit?

Këto pyetje shqetësojnë gjyqësorin, shumë shqiptarë kanë hequr dorë prej kohësh dhe po largohen nga vendi për në Evropën Perëndimore.

Në intervistë, Arben Ahmetaj ka hedhur poshtë akuzat dhe e sheh veten si peng. Kjo tingëllon si një justifikim i lirë. Por deklaratat e tij janë padyshim shpërthyese.

Ahmetaj akuzoi për korrupsion dy politikanët shqiptarë më me ndikim: kryeministrin Edi Rama dhe kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliaj. Ata janë përgjegjës për projektet e impianteve të djegies së mbetjeve “për ngritjen e flokëve”.

Përfituan edhe gazetarë dhe kompani mediatike të njohura shqiptare. Ata raportuan planet e qeverisë në një mënyrë jashtëzakonisht dashamirëse dhe e lejuan veten të përdoreshin për qëllime propagandistike.

Kushdo që bënte pyetje kritike duhej të përgatitej për sulme të egra. Verën e kaluar, platforma kërkimore Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative (Birn) raportoi se ndërtimi i impiantit të djegies së mbetjeve në Tiranë ishte iniciuar personalisht nga kryebashkiaku Veliaj. Ai më pas e quan autorin si një “vrasës me kontratë”.

Një bashkëbisedues i cili ka njohuri në thellësi të politikës së brendshme shqiptare mund të citohet në mënyrë anonime të ketë thënë: “Nëse gjyqësori heton tërësisht, kjo aferë mund ta shkundë shtetin deri në themel”.

Agjencia kundër korrupsionit Spak, e themeluar me ndihmën e SHBA-së dhe BE-së, po përballet me provën e saj më të rëndësishme. Deri më tani, disa politikanë të rangut të lartë nga socialistët në pushtet janë dënuar me burgime të gjata në lidhje me skandalin, duke përfshirë një ish-ministër dhe një deputet.

Dy sipërmarrësit që duhej të ndërtonin impiantet e djegies së mbetjeve janë shpërngulur jashtë vendit. Sipas hetuesve shqiptarë, njëri prej tyre ka një llogari bankare në Zvicër.

Pushimet në Gstaad

Ahmetaj duket se e ka vlerësuar Zvicrën si destinacion pushimi edhe para se të ikte nga Shqipëria. Fotot e publikuara në mediat shqiptare e tregojnë atë duke bërë një shëtitje në Gstaad.

Hotelet e shtrenjta mësohet se janë paguar nga dy profiterët që pretendonin se do ta bënin Shqipërinë një parajsë pa plehra. Një ministër në Shqipëri fiton rreth 1700 franga në muaj. Vendi ballkanik konsiderohet si një vend i sigurt origjine në Zvicër që nga viti 2014 dhe azilkërkuesit nga shtetasit shqiptarë nuk kanë pothuajse asnjë shans. Prandaj, autoritetet në Tiranë mund të kërkojnë ekstradimin e Ahmetajt nëse ai ndodhet në Zvicër.

Por deri tani fjala e vetme zyrtare është se nuk e dimë se ku është Ahmetaj. Me intervistën televizive ai padyshim donte ta portretizonte veten si viktimë dhe madje foli për kërcënime që kishte marrë nga Shqipëria. Mesazhi i tij ishte se në vendlindje e priste një gjyq i padrejtë.

Ahmetaj me siguri shpreson në një vlerësim të ngjashëm nga autoritetet si në një rast tjetër: në vitin 2017, një hetues droge nga policia shqiptare mori azil në Zvicër së bashku me familjen e tij. Autoritetet e migracionit arritën në përfundimin se ai ishte në rrezik të persekutimit në Shqipëri, sepse ai kishte zbuluar pazare droge të drejtuara nga mafia parashtetërore. Kërkesa për ekstradim nga Tirana u refuzua në atë kohë. /Tagesanzeiger.ch