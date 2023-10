A është rënia e vetullave një simptomë e problemeve shëndetësore?

Rënia e qepallave prek 5 përqind të popullsisë dhe është më e zakonshme tek të moshuarit. Vetullat e varura mund të shkaktojnë dëmtim të shikimit, duke kërcënuar shëndetin pamor të njerëzve dhe duke ulur cilësinë e jetës së tyre. Shkaku më i zakonshëm i rënies së vetullave dhe qepallave është plakja. Me kalimin e kohës, muskujt që mbajnë vetullat tuaja në vend dobësohen dhe vetullat tuaja mund të bien.

Vetullat e rëna mund të jenë gjithashtu një simptomë e problemeve të tjera shëndetësore. Veçanërisht rënia e papritur ose e konsiderueshme e vetullave mund të tregojë probleme të sistemit nervor ose të muskujve, helmim, sëmundje të syve ose migrenë. Është e rëndësishme të konsultoheni me një profesionist të kujdesit shëndetësor kur bëhet fjalë për situata të tilla, citon artikulli.

Vetullat e rëna shfaqen më shpesh me kalimin e moshës!

Vetullat duhet të jenë sipër syve, afërsisht 1 cm nga kockat e orbitës. Megjithatë, me kalimin e moshës, vetullat tuaja mund të ulen. Kjo gjendje quhet edhe pseudoblefaroptozë. Tekstura e vetullave është mjaft e butë dhe dobësohet me kalimin e kohës. Vetullat e dobëta mund të shkaktojnë një pamje të lodhur. Në varësi të moshës, pjesa e vetullës pranë veshëve mund të duket e varur. Për shkak të rënies së vetullave, zona midis vetullës dhe syrit mund të duket më e fryrë se sa është. Mund të shkaktojë gjithashtu formimin e më shumë rrudhave në qepallat e sipërme. Me kalimin e kohës, probleme të tilla si ënjtje dhe tharje mund të zhvillohen në zonë. Kjo mund të bëjë që njerëzit të duken më të vjetër dhe të lodhur sesa janë në të vërtetë. Për të arritur një pamje estetike, vetullat duhet të jenë në nivelin e kockave të sipërme të syrit tek meshkujt, dhe vetullat duhet të jenë në nivelin e kockave të sipërme të syrit tek femrat.

Botox mund të korrigjojë vetullat e varura duke ngrirë përkohësisht muskujt. Mbushësit me bazë acidin hialuronik mund të ndihmojnë në ngritjen e vetullave duke mbushur nën lëkurë në zonën e vetullave. Megjithatë, nëse ka rënie të rëndë, ky problem mund të eliminohet lehtësisht me kirurgji endoskopike. Në këtë mënyrë sytë fitojnë një pamje më të pjerrët dhe rinore. Ndër metodat e heqjes së vetullave është e rëndësishme të zgjidhni metodën që i përshtatet formës së fytyrës së personit. Për më tepër, shkalla e ngritjes së vetullave duhet të vendoset së bashku me mjekun.