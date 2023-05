A është intimiteti në publik i mirë për një marrëdhënie?

Intimiteti në publik është çdo akt dashurie mes partnerëve para të tjerëve. Përqafimet, puthjet dhe mbajtja e duarve janë shenja të zakonshme të dashurisë që çiftet tregojnë në publik, por intimiteti publik mund të jetë edhe ndarja e një momenti privat në rrjetet sociale.

Intimiteti në publik është një temë e diskutueshme – disa mendojnë se është romantike dhe mbështesin shprehjet e dashurisë mes partnerëve, ndërsa të tjerë besojnë se është e papërshtatshme dhe se çdo shkëmbim dashurie është diçka që duhet të bëhet në mënyrë private.

Çiftet që shkëmbejnë shenja dashurie dhe butësie në publik zakonisht mbajnë duart, ecin në krahët e njëri-tjetrit, puthen, prekin njëri-tjetrin ndërsa janë ulur. Intimiteti në publik përfaqësohet edhe nga gjeste të tilla si përkëdhelja e flokëve, pëshpëritja, shkelja e syrit dhe shikimi në sy, deklaratat e dashurisë dhe dhënia e komplimenteve.

Shprehja e intimitetit nuk është karakteristikë e ndonjë lloji të caktuar të çiftit apo fazës së marrëdhënies, por mund të nënkuptojë se çifti është i dashuruar, në fazën e parë të marrëdhënies, kur bota e jashtme është e parëndësishme dhe e paqartë dhe më së shumti përfaqëson një pengesë të mërzitshme për nevojën për të qenë bashkë gjatë gjithë kohës dhe për të mbajtur duart larg njëri-tjetrit. Megjithatë, një çift që shpreh intimitet në publik mund të jetë në një lidhje afatgjatë dhe shkëmbimi i dashurisë është një shenjë e lidhjes së tyre, e cila u jep atyre një ndjenjë përkatësie dhe vlefshmërie. Përsëri, e kundërta mund të jetë e vërtetë për disa – duke shfaqur butësi në publik, një çift mund të përpiqet të krijojë një imazh intimiteti, i cili kompenson pasiguritë e tyre dhe mungesën e lidhjes më të thellë.

Gjithashtu, shkëmbimi i butësisë para të tjerëve mund të jetë një shenjë e një marrëdhënieje shumë intensive dhe pasionante. Tërheqja e fortë inkurajon zhvillimin e të ashtuquajturit “vizion tunel”, domethënë një perspektivë të ngushtuar, në të cilën njerëzit “kanë sy” vetëm për partnerin e tyre (që është e ngjashme me fazat e hershme të rënies në dashuri).

Pse intimiteti në publik është i mirë për një marrëdhënie

Theksimi i marrëdhënies tuaj në një mjedis publik sinjalizon që ju e dëshironi në mënyrë aktive partnerin tuaj, se ky person është i rëndësishëm dhe i vlefshëm për ju dhe ndihmon në ndërtimin e dashurisë, intimitetit dhe afërsisë. Gjithashtu, prekja fizike është një mjet i fuqishëm që inkurajon lidhjen – kur shkëmbeni dashuri, përjetoni një rritje të oksitocinës, hormonit të lidhjes. Për të njëjtën arsye, prekja është qetësuese dhe redukton nivelet e stresit. Prekjet e buta të rastësishme dhe shprehjet fizike të dashurisë ulin nivelin e kortizolit, hormonit të stresit.

Intimiteti në publik mund të jetë gjithashtu një mesazh i fortë për qëndrimin tuaj – duke vendosur të tregoni publikisht dashurinë tuaj ndaj partnerit tuaj, ju tregoni se nuk jeni të kufizuar nga normat shoqërore konvencionale – në shumë kultura, shkëmbimi i dashurisë në publik është ende tabu.

Si shkëmbimi i intimitetit mund të ndikojë negativisht në marrëdhënie

Disa partnerë nuk kanë preferenca të pajtueshme kur bëhet fjalë për intimitetin në publik – ndërsa njëri ndjehet rehat duke shfaqur hapur butësi dhe dashuri, tjetri preferon privatësinë dhe reziston të tregojë butësi përpara të tjerëve (për shkak të edukimit, kulturës, normave shoqërore). Vlerat e ndryshme në këtë kuptim mund të dëmtojnë marrëdhënien, veçanërisht nëse një person përpiqet të jetë i butë dhe tjetri refuzon përpjekjet e tyre – të dy mund të ndihen në siklet nga kjo.

Intimiteti në publik mund të reflektojë në reputacionin e dikujt, në aspektin shoqëror dhe profesional, nëse ai fotografohet dhe ndahet – veçanërisht kur bëhet fjalë për personazhe të famshëm, të cilët tërheqin vëmendjen e publikut dhe që duhet të mbrojnë privatësinë e tyre.

Deri në çfarë mase është e pranueshme intimiteti në publik?

Kjo varet nga faktorët kulturorë – disa kultura janë konservatore dhe dekurajojnë ose madje ndalojnë çdo shfaqje publike të dashurisë, ndërsa të tjera inkurajojnë sjellje të sjellshme, dhe të tjera ende kanë kufij të qartë midis asaj që lejohet dhe e pranueshme dhe asaj që nuk është. Intimiteti në publik mund të jetë i përshtatshëm në disa vende – mund ta puthni partnerin në një kafene, ose gjatë ecjes në park, por jo në vendin e punës.

Edukimi është gjithashtu një faktor i rëndësishëm – nëse dikush është rritur në një atmosferë të paqëndrueshme ku ndjenjat shprehen dhe tregohen lirshëm, ai mund të inkurajohet të shprehë ngrohtësinë dhe dashurinë e tij fizikisht dhe do të trajtojë miqtë e të dy gjinive, fëmijët, kafshët, ndërsa dikush ata që nuk janë të lirë emocionalisht mund të ndjejnë rezistencë ndaj shkëmbimit të butësisë para të tjerëve, sepse ndoshta nuk e lidhin intimitetin me një gamë të gjerë emocionaliteti, por e perceptojnë atë si një kontekst të ngushtë seksual.

Prandaj, niveli i intimitetit në publik me partnerin duhet të përcaktohet nga ju të dy dhe është niveli në të cilin të dy jeni rehat. Ju duhet të flisni për lirinë për të shprehur dashuri, si dhe për shqetësimin dhe të arrini një marrëveshje që do t’ju bëjë të dy të ndiheni të vlerësuar dhe të pranuar. Ju nuk keni pse të shkëmbeni dashuri para të tjerëve dhe nëse nuk e bëni, nuk do të thotë se nuk ka intimitet mes jush ose se ka diçka që nuk shkon me marrëdhënien tuaj. Ju mund të keni një marrëdhënie të shëndetshme dhe funksionale dhe të zgjidhni të shprehni dashuri fizike vetëm kur jeni vetëm, ashtu siç mund të zgjidhni të shprehni intimitetin në publik në një mënyrë specifike dhe të kufizuar dhe të silleni më lirshëm me njëri-tjetrin vetëm kur jeni në situatë të relaksuar, mes miqve të ngushtë, ose kur jeni vetëm.

Është e rëndësishme që të kuptoni se çfarë do të thotë shkëmbimi i dashurisë për secilin prej jush dhe si të plotësoni nevojat themelore emocionale në një mënyrë të rehatshme për të dy.