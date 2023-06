A duhet të pini ujë gjatë ngrënies?!

Është tashmë një zakon i yni që gjatë ngrënies, ushqimin ta shoqërojmë me ujë, por si duket pirja e ujit gjatë ngrënies, mund të jetë një veprim i dëmshëm për shëndetin, sidomos nëse nuk bëhet në mënyrën e duhur.

Kjo gjë vlen sidomos nëse pimë ujë gjatë dhe pas vakteve. Sajti “Mejor con Salud”, ka ekspozuar rreziqet që u kanosen njerëzve, kur menjëherë pas një vakti pinë ujë të ftohtë apo në sasi të tepruar.

Uji me temperaturë të ulët mund të shkaktojë probleme me tretjen dhe i bën më kompakte ushqimet me yndyrë në stomak.Kjo pasi stomaku i tret më mirë ushqimet me të njëjtën temperaturë me organizmin, ndërsa ngadalëson funksionin e tij në rast të temperaturave më të larta ose më të ulëta.

Kur procesi i tretjes ngadalësohet, mund të shkaktohen probleme të refluksit gastrik. Ndër të tjera pirja e ujit gjatë ngrënies shkakton probleme me dhëmbët por edhe dhimbje koke. Është e vërtetë që këshillohet që të pihet një sasi e mjaftueshme uji, por duhet pirë në mënyrë konstante gjatë ditës./albeu.com.