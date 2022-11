A duhet ngrënë bora? Ekspertja zbulon dilemën: Bëni kujdes, si duhet të veproni

Bora është në fakt ujë në formën e saj më të pastër. Megjithatë, në të mund të gjenden edhe shumë gjëra të tjera, duke përfshirë kripën dhe kimikatet që përdoren për shkrirjen e borës në rrugë dhe trotuare, si dhe flokët, bakteret, urinën dhe feçet.

Bora është më e ndotur në qytete, por nuk është e padëmshme as në zonat rurale.

“Dëbora gjithmonë mbart rrezikun e kontaminimit, papastërtisë dhe mikrobeve,” thotë Jennifer Johnson nga klinika Mayo për AccuWeather.com.

Rreziqet e ngrënies së borës ndryshojnë nga vendi në vend.

“Në qytetet e mëdha ka më shumë ndotje për shkak të më shumë makinave dhe ndërtesave, ndërsa vendet rurale bartin rrezikun që kimikatet bujqësore nga toka të përfundojnë në dëborë. Unë personalisht nuk njoh njeri që ka pasur komplikime nga ngrënia e borës, por ka fëmijë që janë sëmurë prej saj. Kam lexuar raporte të rasteve të fëmijëve që morën infeksione të pazakonta bakteriale pasi kishin ngrënë borë”, thekson Johnson.

Mund të shfaqen probleme me stomakun.

Shumica e njerëzve kanë imunitet të mirë që nuk do të dëmtojë pak borë, por pasojat e mundshme janë problemet me stomakun dhe diarreja. Simptomat do të varen kryesisht nga ajo që është në dëborë.

“Dikush me probleme imune është më i ndjeshëm ndaj infeksionit dhe mund të zhvillojë ethe, të vjella, diarre ose humbje peshe të pashpjegueshme”, thotë Johnson.