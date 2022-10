A doni të shihni Putinin në burg? Përgjigja epike e ministrit estonez për fatin e liderit rus bëhet virale (VIDEO)

Ministri i Jashtëm i Estonisë, Urmas Reinsalu ka dhënë një përgjigje sa të sinqertë po dhe epike teksa u pyet për presidentin rus Vladimir Putin.

Në një intervistë për Deutche Welle, ai u pyet se nëse do të dvshironte ta shihte presidentin rus Putin në burg ku me përgjigjen e dhënë tregoi qartazi qëndrimin e tij.

“Në ferr”- ishte përgjigja e Reinsalut duke lënë të kuptohet se dënimi me nurg nuk është i mjaftueshëm për presidentin rus pas nisjes së luftës në Ukrainë.

The Minister of Foreign Affairs of #Estonia in an interview for DW spoke about the future of Putin.

Video: DW pic.twitter.com/2E16zqhesk

— NEXTA (@nexta_tv) October 20, 2022