A do të rrjedhë rreze radioaktive, Çernobili?

Kompania ukrainase e energjisë atomike Energoatom ka thënë se humbja e furnizimit me energji elektrike në termocentralin bërthamor të Çernobilit mund të çojë në çlirimin e substancave radioaktive në ajër, të cilat mund të përhapen në mjedisin më të gjerë.

Fuqia nevojitet për të mbajtur të freskët 20,000 shufra të karburantit të shpenzuar duke qarkulluar ujin në rezervuarin e madh në objektin e depozitimit të karburantit bërthamor pranë reaktorëve një dhe tre. Ka gjeneratorë rezervë që mund ta bëjnë këtë për disa ditë.

Nëse rryma kryesore nuk rikthehet në linjë, atëherë nuk ekziston rreziku i një shpërthimi, por uji do të fillojë të avullojë gradualisht dhe avulli mund të jetë radioaktiv, pasi mund të përmbajë materiale të kulluara nga brenda shufrave të karburantit.

Por çdo avull i tillë duhet të mbahet brenda ndërtesës, sipas Prof Claire Corkhill nga Universiteti Sheffield, i cili është i njohur me fabrikën. Ka pak rrezik që materiali radioaktiv të hidhet në erë në pjesë të tjera të Ukrainës ose Bjellorusisë, thotë ajo.

“Unë nuk mendoj se kjo do të çonte në një çlirim të radioaktivitetit sepse do të duhej një kohë shumë e gjatë që uji të avullonte përfundimisht. Karburanti i shpenzuar mbahet në një ndërtesë moderne e cila duhet të mbyllet dhe të ketë integritet strukturor.”

Prof Corkhill shtoi se megjithëse do të ishte e rrezikshme që njerëzit të hynin në objekt, por shumë pak, nëse ka, rrezatim ka të ngjarë të rrjedhë jashtë.

Megjithatë, një shqetësim më i gjerë është fakti se klimatizimi i strukturës së izolimit të sigurt që mbulon reaktorin numër katër të Çernobilit, i cili ishte burimi i katastrofës bërthamore në 1986, nuk do të funksionojë.

Kjo do të çonte në kondensim që do të çonte në gërryerje të strukturës prej 1 miliard paund, e cila nga ana tjetër do të vendoste mbylljen e objektit në pritje për një periudhë të zgjatur, nëse jo për një kohë të pacaktuar./BBC-albeu.com