A do të çmobilizohet Grupi Wagner në Ukrainë?

Me Yevgeny Prigozhin të dëbuar në Bjellorusi dhe luftëtarët e tij mercenarë që shmangin ndjekjen penale, mbetet e paqartë se çfarë do të ndodhë me Grupin Wagner pas sulmit të tij rebel ndaj Rusisë.

Janë bërë sugjerime se grupi mercenar mund të ndalohet nga Rusia, por një institut amerikan ka thënë se lëvizjet e njerëzve të tij tregojnë diçka ndryshe.

Forcat Wagner kanë vazhduar të tërhiqen nga pozicionet e tyre në qytetin jugor rus të Rostov-on-Don, me video që supozohet se i tregojnë ata duke u kthyer në kampet e stërvitjes brenda vendit me pajisje ushtarake, tha Instituti për Studimin e Luftës (ISW).

Kjo tregon se Kremlini “synon të mbajë të paktën disa elementë të fuqisë punëtore të Wagner-it në vend që të kërkojë t’i çmobilizojë ato menjëherë”, shpjegoi ai.

Pavarësisht kësaj, e ardhmja e strukturës komanduese dhe organizative të saj mbetet e “paqartë”.

ISW shtoi se përpjekjet për të liruar luftëtarët e grupit nga përgjegjësia për pjesëmarrjen në rebelimin e armatosur mund të tregojnë se “udhëheqja ruse mund të ridislokojë Wagner në Ukrainë ose në vend të kësaj t’i angazhojë ata në misione ndërkombëtare”.