6 ton drogë e 55 milion euro pasuri, merr fund saga SPAK-GJKKO për Duçellarin: Çfarë u vendos në fund

SPAK ka dhënë detaje në lidhje me arrestimin dhe burgosjen e shqiptarit Iliarjan Duçellari (Zaimi) i cili u kap në kuadër të dy operacioneve të mëdha në bashkëunim me autoritetet italiane dhe Eurojust. Sipas SPAK, Apeli i GJKKO-së ka dhënë fjalën e fundit mbi fatin e tij duke e dënuar me gjithsej 12 vite e 8 muaj burg. Po ashtu, është vendosur edhe sekuestrimi i pasurisë.

Fillimisht, GJKKO vendosi ta shpallë të pafajshëm Duçellarin, por pas apelimit nga SPAK është marrë vendimi i fundit duke e kyçur shqiptarin në qeli.

Të dënuarit

Në përfundim të hetimeve paraprake janë dërguar për gjykim të pandehurit Robert Myftari, Julian Bejdollari, Aurel Kalari, Rexhino Muçaj, Piro (Kleo) Bregu, Ilirian Duçellari (alias Ilirian Zaimi), Orhan Duçellari, Alban Koshi, Elton Hamza dhe Mariglen Shusha, të cilët kanë kryer aktivitetin kriminal të trafikimit të narkotikëve në kuadër të grupit të strukturuar kriminal.

Në përfundim të gjykimit Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me vendimin nr.13, datë 09.02.2023, ka deklaruar fajtorë të pandehurit e mësipërm sipas akuzave përkatëse si dhe ka i dënuar ata me burgim.

Çfarë u sekuestrua

Nga operacioni janë sekuestruar rreth 6 ton lëndë narkotike të tipit marijuanë, kokainë e hashish, duke ju hequr organizatave kriminale të ardhura të vlerësuara në mbi 55 milion euro, për një sasi totale prej rreth 14 milion dozash njëshe që dalin nga shpërndarja me pakicë.

Në kuadër të këtij hetimi janë sekuestruar me qëllim konfiskimin e tyre, pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme, subjekte tregtare, ambiente biznesi, në një vlerë prej 10 (dhjetë) milion euro