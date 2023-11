6 situata ku është mirë të kritikoni partnerin tuaj

Vetëm për shkak se ju mund të doni dikë nuk do të thotë se ai është i përsosur. Njerëzit kanë nevojë për reagime për t’u rritur. Marrëdhëniet duhet të jenë për të përmirësuar njëri-tjetrin, për të inkurajuar njëri-tjetrin dhe për të përmbushur potencialin e tyre. Për sa kohë që ne vijmë nga një vend i mirë dhe nuk jemi në thelb mendjemprehtë, ndonjëherë kritika konstruktive është e nevojshme në një marrëdhënie.

Pra, nëse ndjeni nevojën për të kritikuar partnerin tuaj aty-këtu, mos u shqetësoni. Ju mund të jeni në të drejtën tuaj. Këtu janë gjashtë situata ku kritikat tuaja ndaj tyre janë të vlefshme.

Ka shqetësime për shëndetin dhe sigurinë

Ne të gjithë duhet të jemi në gjendje të heqim kujdesin tonë dhe të argëtohemi. Por nëse partneri juaj po e çon atë në ekstrem dhe veset e tij janë bërë të dëmshme për shëndetin dhe sigurinë e tyre, thirrja e tij është masa e duhur. Ndoshta ata kanë pirë shumë dhe kanë marrë vendime të papërgjegjshme, kanë pirë duhan si oxhak ose kanë ngrënë mbeturina deri në harresë. Çelësi është moderimi. Shumë nga një gjë e mirë do të shkatërrojnë pa ndryshim mendjen dhe trupin tuaj.

Marrin vendime të këqija financiare

Ndonjëherë, kapemi shumë nga zakonet tona për t’i parë gjërat në mënyrë objektive. Shpesh kemi nevojë për dikë që kujdeset për ne për ta thënë ashtu siç është. Paraja është gjithmonë një temë e diskutueshme në një marrëdhënie. Diskutimi i saj mund të jetë ei pakëndshme sa mund ta shmangim fare. Megjithatë, nëse partneri juaj vazhdimisht merr vendime të dobëta financiare, si shpenzimet e pamatura dhe grumbullimi i borxhit në një kartë krediti të përbashkët, kjo situatë duhet të korrigjohet. Siç tha Jay-Z: “Nëse nuk mund ta blesh dy herë, nuk mund ta përballosh”.

Nëse keni një qëllim të përbashkët për të blerë një shtëpi ose një makinë, për të kursyer për shkollimin e fëmijës tuaj, ose thjesht po përpiqeni të paguani faturat tuaja, atëherë duhet të merren vendime të papërgjegjshme fiskale dhe të bëhen sakrifica. Mos u ndjeni keq t’u jepni atyre një pjesë të mendjes tuaj. Të bësh këtë nuk është thjesht e arsyeshme, është e nevojshme.

Ka dallime prindërore

Nëse ju dhe e dashura juaj keni fëmijë së bashku, të qenit në të njëjtën faqe për sa i përket stileve të prindërimit është kritike. Ky mund të jetë rregulli i parë i Prindërimit. Ndoshta ata e llastojnë shumë fëmijën tuaj, ndoshta e çojnë shumë shpesh në fast food-e, ose ndoshta janë tepër të rreptë ose shumë gërryes. Sido që të jetë, realiteti është se ata e ndajnë atë fëmijë me ju, kështu që nëse vëreni se teknika e tyre ka nevojë për ndryshime, ata duhet të jenë të hapur ndaj saj. Dhe anasjelltas.

Ka mungesë komunikimi

Unë dhe ish-i im ishim komunikues të tmerrshëm. Të dy u rritëm në familje jofunksionale ku shprehja emocionale mungonte shumë, ku shmangia ishte parazgjedhja, lëvizja gjatë kohërave të grindjeve. Prandaj, sa herë që kalonim probleme ose grindeshim, rrallë kishte ndonjë zgjidhje, ne thjesht i fshinim gjërat nën qilim, duke lejuar reciprokisht pakënaqësinë tonë të rritet dhe të shpresojmë për më të mirën. I pashëndetshëm, e di. Një ditë, duke e ndjerë se bashkimi ynë ishte i destinuar të dështonte, kafshova gjuhën dhe vendosa të flas, duke filluar me: “Shiko, e di që ne të dy e urrejmë komunikimin. Por kjo është diçka që duhet të bëjmë nëse duam që marrëdhënia jonë të mbijetojë.”

Kjo lutje fillestare u prit me rezistencë, madje edhe në mbrojtje, por pasi kaluan disa orë, unë kisha arritur tek ajo. Ajo e kuptoi se unë doja të thoja mirë, se kritika ime për marrëdhënien tonë ishte një gjë e mirë, jo një sulm personal. Megjithëse përfunduam duke u ndarë më vonë për arsye të tjera, unë jam ende krenar për hapat që kemi bërë si çift. Mendoj se të dy jemi njerëz më të mirë, më të mençur (dhe partnerë më të mirë) si rezultat i asaj sprove.

Nuk bëjnë pjesën e tyre të punëve

Askush nuk dëshiron të jetë në një marrëdhënie të njëanshme. Supozoni se e lini partnerin tuaj të largohet vazhdimisht duke u ulur në divan duke lëvizur nëpër Instagram ndërsa ju bëni të gjitha punët e shtëpisë. Në këtë rast, kjo është vetëm duke u mundësuar dhe inkurajuar sjelljet e tyre të këqija. Pra, duke qëndruar në heshtje, ju, në njëfarë mënyre, jeni bashkëfajtorë në krijimin e një dinamike të anshme. Është detyra juaj të flisni, t’i bëni të ditur se kjo status quo e padrejtë nuk është e qëndrueshme dhe se nuk do ta duroni. Pak kritika konstruktive për të promovuar drejtësinë dhe ekuilibrin mund të shkojë shumë

Sjellja e tyre ndikon në miqësitë tuaja

Nëse sjellja e partnerit tuaj është e sikletshme rreth njerëzve të tjerë, atëherë t’i lini mënjanë dhe t’i bëni të ditur është një ide e mirë. Ndoshta partneri juaj është tepër i keq, sarkastik ose nënçmues ndaj miqve tuaj dhe kjo po ndikon në marrëdhënien tuaj me ta. Ndoshta partneri juaj është një rrëmujë e dehur dhe armiqësia, agresioni ose shkapërderdhja e tij ju poshtëron në publik. Ndoshta partneri juaj është shumë i largët, i pasjellshëm ose i turbullt rreth familjes suaj dhe për këtë arsye i fërkon në mënyrën e gabuar. Pavarësisht, nëse sjellja e partnerit tuaj është jashtë linjës, kjo meriton kritika. Mos harroni, ju jeni partnerë, të barabartë, bashkë-pilotë; ju nuk duhet t’i kujdeseni për fëmijët kur jeni rreth njerëzve të tjerë. Ose ata marrin hapa për tu formuar, ose ju filloni të shkoni drejt shenjës së daljes.

Përfundime

Siç e kemi thamë më lart, rëndësia e komunikimit në një marrëdhënie nuk mund të mbivlerësohet. Në të gjitha situatat e mësipërme, për sa kohë që komunikoni me seriozitet, shqetësim të vërtetë dhe dashamirësi, po bëni gjënë e duhur. Shmangni fajin dhe gjykimin. Kur bëhet fjalë për kritikat, gjithçka ka të bëjë me ofrimin dhe nuancën. Në fund të fundit, qëllimi i kritikës në një marrëdhënie duhet të jetë inkurajimi, jo lëndimi ose kontrolli i partnerit tuaj. Dhe nëse ata nuk janë të gatshëm të durojnë komentet tuaja me qëllime të mira, atëherë konsiderojeni këtë një shenjë të mundshme për të vazhduar përpara.

Jeta është e shkurtër, ju dëshironi të jeni me dikë që jo vetëm vlerëson dhe respekton perspektivën tuaj, por është i gatshëm të rritet dhe të zhvillohet me ju gjithashtu.