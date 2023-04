45-vjeçari nga Kavaja bënte thirrje ekstremiste në rrjetet sociale, antiterrori i zbuloi 16 llogari në “Facebook”

Gentian Çollaku është radikali që u arrestua sot me urdhër të SPAK-ut për shkak të thirrjeve ekstremiste që ai bënte në rrjetet sociale. Çollaku ka bërë thirrje publike dhe propagandë për kryerjen e veprimev me qëllime terroriste.

Në një postim të siguruar nga rrjetet sociale në menaxhim të tij, është postuar një thënie në mbështetje të ISIS, e shoqëruar me një foto të xhihadistëve në mbështetje të Shtetit Islamik.

“Nëse nuk ndalen së luftuari ndaj nesh, atëherë dijeni se ne kemi ushtarë të cilët nuk flejnë”, shkruhet në foto. Më 21 janar 2021, antiterrori konstatoi se në profilin e tij në “Facebook” ishin shpërndarë foto të krerëve të Isis. Fillimisht janë nisur hetime nga prokuroria e Kavajës, më pas është transferuar në SPAK.

45-vjeçari i divorcuar nga Kavaja, pas hetimeve rezultoi me 16 llogari në Facebook ku bënte thirrje publike për luftë dhe propagandë për vepra terroriste.

“Po ashtu ai mbështeste dhe imamët e akuzuar për terrorizëm. Ai kishte shpërndarë në facebook të dhëna për imamët e dënuar për terrorizëm dhe materiale propagandistike të ISIS, pjesë e një grupi që u shkatërrua nga ish-prokuroria e Krimeve të Rënda.

Hetimi në lidhje me rastin ka nisur nga SPAK në bashkëpunim me oficerët e policisë gjyqësore të Drejtorisë se Antiterrorit, të cilët i janë drejtuar Gjykatës së Posaçme të Shkallës së parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me kërkesë për caktimin e masës së sigurimit personal “arrest në burg’’.

Gjykata e Posaçme e Shkallës së parë Për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me vendimin nr. 31 datë 11.04.2023 ka vendosur ndaj këtij të hetuari masën e sigurimit personal ‘’arrest në burg’./albeu.com/