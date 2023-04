Na ndan më pak se një muaj nga zgjedhjet lokale të 14 majit dhe me sa duket Partia Demokratike ka zgjedhur se cila do të jetë kënga që do të shoqërojë fushatën e dëmokratëve në këto zgjedhje.

Kënga e arstistes së famshme Sia “Never Give Up” do të jetë kënga e fushatës së PD-së për këto zgjedhje.

PD ka sloganin ‘Frymëmarrje për Shqipërinë”.

Ndërkohë kënga që Partia Socialiste ka zgjedhur për këtë fushatë është kënga tallava “Vetëm Përpara”, të cilën Rama e prezantoi javën e kaluar./albeu.com/