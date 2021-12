10 ngjarjet më të rëndësishme gjatë vitit 2021

Viti 2021 ka shënuar mjaft zhvillime të rëndësishme për të gjithë botën.

Koronavirusi ka mbushur titujt e lajmeve gjatë 2021, megjithatë kjo nuk do të thotë se nuk janë regjistruar ngjarje të paprecedentë vitin e kaluar. Nga emetimet e dioksidit të karbonit deri te golat e Messit dhe Ronaldos, më poshtë janë 10 ngjarjet më të rëndësishme gjatë këtij viti.

Rritja e dioksidit të karbonit për shkak të zjarreve

Zjarret që shpërthyen gjatë verës, veçanërisht në Amerikën e Veriut, shkaktuan emetime rekord të dioksidit të karbonit në korrik (1,258 metaton) dhe gusht (1,384.6 metaton) në shkallë globale, sipas Observatorit Europian të Kopernikut, për shkak të ndryshimeve klimatike.

Rritja e çmimit të gazit natyror

Një rimëkëmbje ekonomike më e fortë se sa pritej, kërkesa e fortë në Azi dhe stoqet e ulëta europiane të kombinuara në fillim të tetorit nxitën rritjen e çmimeve të gazit, duke arritur një nivel të paprecedentë prej 162 euro/MWh më 6 tetor.

Tërheqja e trupave ushtarakë nga Afganistani

Shtetet e Bashkuara tërhoqën trupat ushtarake amerikanë pas 20 vitesh në Afganistan në gusht me një mbikalim gjigant që tejkaloi atë të Saigonit në fund të Luftës së Vietnamit, por nuk ishte e mjaftueshme për të dëbuar të gjithë afganët që punonin për Perëndimin dhe të kërcënuar nga regjimi i talebanëve, raporton abcnews.al

Rreth 123 mijë afganë u larguan në krahasim me 55 mijë persona që u larguan nga Vietnami i Jugut në 1975.

Rritja e superfuqisë së Kinës

Në fillim të tetorit, Kina kreu një sërë sulmesh ajrore ushtarake (mbi 50) në hapësirën ajrore të Tajvanit brenda 48 orëve, duke riafirmuar superfuqinë e saj, dy javë pas shpalljes së një pakti ushtarak midis Australisë. Ndërkohë, Britania dhe SHBA-ja synojnë zgjerimin kinez në Paqësor.

Bllokimi i kanalit të Suezit

Me 23 mars, anija me kontejnerë Ever Given u bllokua në Kanalin e Suezit, duke bllokuar të gjitha rrugët e rëndësishme detare. Anija mbeti e bllokuar për gjashtë ditë, duke përkeqësuar vështirësitë e furnizimit që lidhen me pandeminë Covid-19.

Bitcoin

Bitcoin arriti rekordin më të lartë në nëntor(68,513 dollarë), një shenjë se investitorët po investojnë më shumë te kriptomonedhat, të cilat disa e shohin si një mënyrë për të mbrojtur veten nga një rritje e mprehtë e inflacionit, i cili është rritur në tetor në SHBA në nivelin më të lartë gjatë 30 viteve të fundit.

Të çmenduar pas artit

Çfarë kanë të përbashkët Frida Kahlo, Pierre Soulage dhe Banksy? Asnjë, përveç faktit se veprat e tyre fituan shuma shumë të larta në ankandet e këtij viti, siç është ky autoportreti i famshëm i artistit meksikan që u shit në nëntor në Nju Jork për 34.9 milionë dollarë.

Shumat me të cilat janë shitur veprat bashkëkohore të artit nuk kanë qenë kurrë kaq të larta (2.7 miliardë dollarë në 2020-2021).

Turistët në hapësirë

Kapiteni Kirk, piloti i anijes kozmike Star Trek, i njohur si William Sutner, është një nga rreth 20 astronautët joprofesionistë që vizituan hapësirën gjatë vitit 2021. Aktori madje u bë, në moshën 90-vjeçare, personi më i vjetër që udhëtoi në hapësirë.

Asnjëherë më parë lista e turistëve të hapësirës nuk ka qenë kaq e gjatë, me fluturime nga kompanitë private të miliarderëve Jeff Bezos (Blue Origin), Elon Musk (Space X) dhe Richard Branson (Virgin Galactic), raporton abcnews.al

Ronaldo vs Messi

Dy legjendat e futbollit, portugezi Cristiano Ronaldo dhe argjentinasi Lionel Messi, fituan tituj nderi në shtator: Ronaldo u bë lojtari me më shumë gola në kombëtare (115 gola) dhe europiani me më shumë paraqitje në kombëtare (184), ndërsa Messi kaloi brazilianin Pelé si golashënuesi më i mirë i kombëtares së Amerikës Latine (79 gola).

Kanali Anglez dhe mali Everest

Kami Rita Serpa theu rekordin e tij për ngjitjen në Everest në moshën 51 vjeçare, ndërsa australiani Chloe McCardell, 36 vjeç theu rekordin duke notuar Kanalin Anglez.