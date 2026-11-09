Zyrtari i dyshuar për kërcënimin me armë ndaj djalit të Donika Kadaj-Bujupit

Zyrtari i dyshuar për kërcënimin me armë ndaj djalit të Donika Kadaj-Bujupit

Një zyrtar i Ministrisë së Ekonomisë dyshohet se ka kërcënuar me armë djalin e ish-deputetes së Kuvendit të Kosovës, Donika Kadaj-Bujupi, në ambientet e ministrisë gjatë ditës së sotme.

Sipas informacioneve të publikuara, i dyshuari është Sami Shaqiri, punonjës i Ministrisë së Ekonomisë, i cili është arrestuar nga Policia pas ngjarjes.

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Arrestimin e tij e ka konfirmuar për Gazetën Sinjali ish-deputetja Donika Kadaj-Bujupi.

Dyshohet se ngjarja erdhi pas një përplasjeje lidhur me një komision disiplinor. Mosmarrëveshja raportohet se nisi kur djali i ish-deputetes nuk pranoi të merrte pjesë në komision, duke arsyetuar se ishte epror i Shaqirit.

Para incidentit, Shaqiri dyshohet se i kishte dërguar me email një kërkesë për plotësimin e formularit. Bujupi, nga ana e tij, i ishte përgjigjur që Shaqiri ta plotësonte dokumentin vetë dhe t’ia dorëzonte më pas për nënshkrim.

Situata dyshohet se u përshkallëzua kur Shaqiri e ndoqi Bujupin deri në tualetin e ministrisë, ku pretendohet se e kërcënoi me armë.

Policia e Kosovës e ka arrestuar Shaqirin pas incidentit.


Shtuar 9.11.2026 16:22

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