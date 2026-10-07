Votuesit nga Kosova do të votojnë në qytete të Serbisë

Komisioni Republikan i Zgjedhjeve i Serbisë (KRZ) ka regjistruar 19 lista për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 25 tetorit. Për votuesit nga Kosova, procesi zgjedhor do të zhvillohet në Vranjë, Rashkë, Kurshumli dhe Tutin.
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Qytetarët nga Kosova që gëzojnë të drejtën e votës në zgjedhjet parlamentare serbe nuk do të votojnë brenda territorit të Kosovës, por në qendra të vendosura në këto katër qytete të Serbisë.
Sipas ndarjes së planifikuar, banorët nga lindja e Kosovës dhe zona e Gjilanit do të votojnë në Vranjë. Për votuesit nga veriu është paraparë kryesisht Rashka, ndërsa një pjesë e votuesve nga Kosova qendrore do të drejtohen në Kurshumli.
Votuesit nga Peja, Prizreni dhe rrethinat e tyre do ta ushtrojnë të drejtën e votës në Tutin. Në të njëjtin qytet do të votojnë edhe qytetarët nga Zubin Potoku, të cilët përbëjnë një përjashtim nga ndarja e votuesve të veriut, pasi nuk do të votojnë në Rashkë.
Vladimir Dimitrijeviq, kryetar i Komisionit Republikan të Zgjedhjeve, bëri të ditur se vendndodhjet e sakta të qendrave do të caktohen nga komisionet lokale zgjedhore në bashkëpunim me autoritetet përgjegjëse të qyteteve. Ky proces duhet të përfundojë më së voni deri më 7 tetor.
Organizimi i votimit jashtë Kosovës nuk është një praktikë e re. Institucionet e Kosovës kanë mbajtur qëndrimin se zgjedhjet e Serbisë nuk mund të zhvillohen në Kosovë pa një marrëveshje paraprake mes dy palëve.
Sipas këtij qëndrimi, votimi mund të organizohet vetëm përmes një marrëveshjeje ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, përveç hapësirave të Zyrës Ndërlidhëse të Serbisë në Prishtinë.
Kjo mënyrë ndryshon nga modeli i përdorur më herët, kur OSBE-ja në Kosovë mblidhte fletëvotimet dhe i dërgonte në Serbi për numërim. Praktika u ndërpre në vitin 2022 dhe që prej atëherë votuesit nga Kosova marrin pjesë në zgjedhjet serbe në qendra që ndodhen jashtë Kosovës.
KRZ-ja ka miratuar gjithashtu planin për qendrat e votimit jashtë territorit të Serbisë. Në zgjedhjet e kaluara ishin funksionale 81 qendra, ndërsa për zgjedhjet e 25 tetorit janë parashikuar 93.
Mes subjekteve garuese janë koalicioni i lidhur me SNS-në, “Aleksandar Vuçiq – Serbia e Bashkuar”, lista e SPS-së “Ivica Daçiq – Faktor stabiliteti”, “Lista e Studentëve – Studentët fitojnë” dhe lista opozitare “Serbia Evropiane”. Njëra nga 19 listat e shpallura është tërhequr më pas.
Në garë do të jenë edhe disa përfaqësime të komuniteteve pakicë. Me numrin 17 figuron “Koalicioni Shqiptar”, i përbërë nga Partia për Veprim Demokratik, Alternativa për Ndryshim, Partia Demokratike, Partia Demokratike e Shqiptarëve, Lëvizja për Procesin Demokratik, Lëvizja për Reforma dhe Bashkimi Demokratik i Shqiptarëve.
Kjo listë është certifikuar si listë e pakicës kombëtare dhe ka gjithsej 10 kandidatë. Lista përfundimtare e subjekteve zgjedhore duhet të bëhet publike jo më vonë se 9 tetori.