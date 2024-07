VIDEO/ Partnerja e Faton Hajrizit reagon pas vrasjes së tij nga policia serbe: ‘Oh Zot sa kujtime me ty oj jet’

‘Oh Zot sa kujtime me ty oj jet’, partnerja e Faton Hajrizit reagon pas vrasjes së tij nga policia serbe

Partnerja e Faton Hajrizit ka reaguar pasi policia serbe ka vrarë të dashurin e saj që ndodhej në arrati pas ikjes nga burgu i Smkronicës në Kosovës.

Ajo në llogarinë e saj në “tik-tok” me emrin Liridona Shala ka publikuar disa fotografi bashkë me Faton Hajrizin, derisa në prapavijë dëgjohet edhe kënga kushtuar vetë Fatonit.

“Oh Zot, sa kujtime me ty oj jet. qysh ike kaq herët bre oh Zot.Allahu na dhasht gajretin, oh Zot nuk po besoj. Oj Dashni ti nuk vdes kurrë”, ka shkruar ajo.