Shefi i Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX), Antero Lopes, është pritur sot në takim nga ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci.
Gjatë bashkëbisedimit, ata trajtuan bashkëpunimin mes institucioneve të Kosovës dhe këtij misioni në funksion të forcimit të sundimit të ligjit dhe sigurisë.
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Përmes një njoftimi publik, Maqedonci bëri të ditur se në takim ka theksuar rëndësinë e partneritetit të vazhdueshëm me aleatët ndërkombëtarë, si dhe angazhimin për fuqizimin e institucioneve, garantimin e sigurisë për të gjithë qytetarët dhe mbrojtjen e të drejtave e lirive themelore.
Ai rikonfirmoi gjithashtu se Kosova mbetet e përkushtuar ndaj sundimit të ligjit, pavarësisë së institucioneve të drejtësisë dhe thellimit të bashkëpunimit me partnerët evropianë.