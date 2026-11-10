Sot parashikohen mbledhjet e katër komisioneve parlamentare

Të martën, më 10 nëntor, katër komisione parlamentare pritet të mblidhen për të trajtuar çështje institucionale, projektligje dhe takime me përfaqësues organizatash.
Në orën 10:00, Komisioni i Posaçëm për Shqyrtimin e Kandidatëve për Emërim në Gjykatën Kushtetuese do të vlerësojë nominimet për gjyqtarë të kësaj gjykate, duke shqyrtuar nëse kandidatët përmbushin kriteret kushtetuese dhe ligjore.
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Po në orën 10:00, Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi, Tregti dhe Inovacion do të shqyrtojë në parim Projektligjin për Efiçiencën e Energjisë. Anëtarët e Autoritetit të Konkurrencës së Kosovës do të raportojnë për gjendjen e institucionit, ndërsa komisioni do të trajtojë edhe vendimin e presidentes për Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit.
Në të njëjtën orë do të zhvillojë mbledhje Komisioni për Mirëqenie Sociale, Punë, Familje, Vlerat e Luftës Çlirimtare, Viktimat e Dhunës Seksuale të Luftës dhe Persona të Pagjetur. Ai do të takohet me përfaqësues të organizatave të licencuara që mbështesin të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës, për të diskutuar veprimtarinë e tyre dhe çështjet e marrjes së statusit të të mbijetuarve. Në rend dite është edhe ngritja e grupit punues që do të mbikëqyrë zbatimin e Ligjit për Statusin dhe të Drejtat e Personave Paraplegjikë dhe Tetraplegjikë.
Komisioni për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes do të mblidhet në orën 11:00 për të shqyrtuar shpalljen e konkursit për përzgjedhjen e Komisionerit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi.
Në orën 13:00, Komisioni për Mjedis, Planifikim Hapësinor, Ushqim, Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Infrastrukturë dhe Transport do të trajtojë krijimin e grupeve punuese për Projektligjin për Regjistrimin e Bujqësisë dhe Projektligjin për Inspektoratin Qendror të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore, Veterinës dhe Pylltarisë.