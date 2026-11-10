Presidenca mohon largimin e fotografisë së Rugovës dhe Deklaratës së Pavarësisë

Presidenca mohon largimin e fotografisë së Rugovës dhe Deklaratës së Pavarësisë

Pas kritikave nga përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Presidenca e Kosovës ka hedhur poshtë pretendimet se fotografia e ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe Deklarata e Pavarësisë janë hequr nga ambientet e institucionit.

Përmes një sqarimi drejtuar mediave, institucioni bëri të ditur se fotografia dhe dokumenti ndodhen ende në vendet e tyre. Sipas reagimit, nga zyra e Presidencës nuk është larguar asgjë dhe gjithçka vazhdon të jetë aty.

Të lidhura

None found

Kritikat e LDK-së kishin të bënin me largimin e pretenduar të këtyre dy simboleve. Më herët, kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku, i kishte kërkuar presidentes të rishqyrtonte vendimin dhe t’i kthente ato në vendet e tyre, duke nënvizuar rëndësinë historike dhe shtetërore të ish-presidentit Rugova dhe Deklaratës së Pavarësisë.

Presidenca, nga ana tjetër, këmbëngul se as fotografia, as Deklarata e Pavarësisë nuk janë larguar nga institucioni.


Shtuar 10.11.2026 08:18

Tags: , , ,
Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris

Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris
Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje

Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje
Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori

Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori
Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia

Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia
Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve

Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve
Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin

Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin
Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”

Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”
Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë

Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet