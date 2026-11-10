Presidenca mohon largimin e fotografisë së Rugovës dhe Deklaratës së Pavarësisë

Pas kritikave nga përfaqësues të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Presidenca e Kosovës ka hedhur poshtë pretendimet se fotografia e ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe Deklarata e Pavarësisë janë hequr nga ambientet e institucionit.
Përmes një sqarimi drejtuar mediave, institucioni bëri të ditur se fotografia dhe dokumenti ndodhen ende në vendet e tyre. Sipas reagimit, nga zyra e Presidencës nuk është larguar asgjë dhe gjithçka vazhdon të jetë aty.
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Kritikat e LDK-së kishin të bënin me largimin e pretenduar të këtyre dy simboleve. Më herët, kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku, i kishte kërkuar presidentes të rishqyrtonte vendimin dhe t’i kthente ato në vendet e tyre, duke nënvizuar rëndësinë historike dhe shtetërore të ish-presidentit Rugova dhe Deklaratës së Pavarësisë.
Presidenca, nga ana tjetër, këmbëngul se as fotografia, as Deklarata e Pavarësisë nuk janë larguar nga institucioni.