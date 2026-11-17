Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë pritet të japin sot vendimin në çështjen e njohur si “Administrimi i Drejtësisë”. Në këtë proces janë të akuzuar ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish-drejtori i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë (AKI) Bashkim Smakaj, ish-kryetari i Malishevës Isni Kilaj, ish-ministri i Drejtësisë Hajredin Kuçi dhe Fadil Fazliu.
Seanca për shpalljen e aktgjykimit, sipas njoftimit të Gjykatës Speciale, është caktuar të fillojë në orën 10:00. Të pesë të akuzuarit pritet të marrin pjesë personalisht në sallën e gjyqit.
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Akuzat ndaj tyre lidhen me pengimin e drejtësisë, përfshirë ndërhyrje të pretenduara në dëshmitë e dëshmitarëve dhe shkelje të urdhrave të gjykatës.
Prokuroria pretendon se gjatë vizitave në qendrën e paraburgimit, Hashim Thaçi u ka përcjellë informacione konfidenciale për dëshmitarët e saj dhe është përpjekur të ndikojë në dëshmitë e tyre. Aktakuza përfshin gjithashtu pretendime se ish-ministri i Drejtësisë, Hajredin Kuçi, ka pasur kontakte të palejuara me dëshmitarë.
Gjyqi ndaj pesë të akuzuarve nisi më 27 shkurt 2026. Mbledhja e provave përfundoi më 5 gusht të po atij viti, ndërsa pas përfundimit të deklaratave të palëve, gjykatësi i vetëm e mbylli çështjen më 14 shtator 2026, duke i hapur rrugën shpalljes së aktgjykimit.
Vendimi i sotëm shënon një etapë me rëndësi në këtë proces, i cili ka tërhequr vëmendje të gjerë publike për shkak të personave të përfshirë dhe natyrës së akuzave.
Deri në shpalljen e aktgjykimit, të gjithë të akuzuarit vazhdojnë të gëzojnë prezumimin e pafajësisë.