Shqipëria planifikon deri në 110 euro në muaj për fëmijë, Kosova rrit shtesat me faza – si ndryshojnë përfitimet?

Shqipëria dhe Kosova kanë njoftuar ndryshime në ndihmën financiare për fëmijët gjatë vitit 2027, por skemat e paralajmëruara ndryshojnë nga njëra-tjetra.
Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama njoftoi sot se bonusi i ri i bebeve do të zbatohet nga 1 korriku 2027. Sipas skemës, familjet që plotësojnë kushtet do të marrin pagesa mujore për 5 vite, transmeton KosovaPress.
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Shuma e parashikuar është 5,000 lekë në muaj, ose rreth 55 euro, për fëmijën e parë; 7,000 lekë, ose rreth 77 euro, për të dytin; dhe 10,000 lekë, ose rreth 110 euro, për të tretin.
Për secilin fëmijë të lindur që përmbush kriteret e skemës së re, pagesat parashikohet të vijojnë për 60 muaj.
Me kusht që vlerat mujore të mos ndryshojnë, përfitimi përgjatë 5 viteve do të ishte rreth 3,305 euro për fëmijën e parë, 4,627 euro për të dytin dhe 6,610 euro për të tretin.
Në Kosovë, qeveria paralajmëroi në mbledhjen e 2 nëntorit një rritje prej 25% të shtesave për fëmijë, duke nisur nga janari 2027.
Kryeministri Albin Kurti tha se rritja do të shtrihet në 4 faza deri në vitin 2030, kur shtesat synohet të arrijnë dyfishin e nivelit aktual.
Sipas planit të paraqitur prej tij, shtesat do të rriten me 25 për qind në janar 2027, me 25 për qind të tjera në janar 2028 dhe sërish me 25 për qind në janar 2029. Rritja graduale do të përfundojë në janar 2030, me dyfishimin e shtesave brenda mandatit.
Në shembujt e dhënë nga Kurti, pagesa mujore për një familje me 2 fëmijë do të kalojë nga 60 në 75 euro në janar 2027. Për një familje me 4 fëmijë, ajo do të rritet nga 180 në 225 euro në muaj.
Aktualisht, në Kosovë shtesa minimale për një fëmijë është 30 euro në muaj; nga 1 janari, ajo do të jetë 37.50 euro.