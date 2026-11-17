Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Shqipe Selimi e ka cilësuar të padrejtë dhe të papranueshëm vendimin e sotëm të Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë për dënimin e Hashim Thaçit, Fadil Fazliut, Blerim Smakajt dhe Hajredin Kuqit.
Në një postim, bashkëshortja e Rexhep Selimit, ish-krer i UÇK-së, shprehu pakënaqësi edhe për vendime të tjera të Gjykatës Speciale. Ajo përmendi dënimet e ish-drejtuesve të Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, si dhe shpalljen fajtorë të katër ish-krerëve të UÇK-së.
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Selimi tha se i sheh të gjitha këto vendime si të padrejta dhe i vuri në të njëjtin kontekst me vendimin e sotëm.
“Ne presim dhe duhet të vazhdojmë të luftojmë për drejtësi edhe në fazat e tjera gjyqësore”, shkroi ajo.
Ndërkohë, deputetja e LVV-së mirëpriti vendimin për shpalljen e pafajshëm dhe lirimin e Isni Kilajt, duke i përcjellë urimet atij dhe familjes së tij.
Reagimi i saj pasoi vendimin e fundit të Gjykatës Speciale në Hagë në çështjen që lidhet me administrimin e drejtësisë.