Shiroka Pula dhe Antonini diskutuan për mbështetjen italiane dhe bashkëpunimin me Kosovën

Shiroka Pula dhe Antonini diskutuan për mbështetjen italiane dhe bashkëpunimin me Kosovën

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, u takua me ambasadorin e Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini. Gjatë bisedës, ata riafirmuan marrëdhëniet e mira mes dy vendeve dhe shqyrtuan mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh.

Shiroka Pula falënderoi Italinë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës dhe për kontributin në përpjekjet për rritjen e pozitës së saj në arenën ndërkombëtare.

Të lidhura

None found

Ajo çmoi gjithashtu rolin e Italisë në zhvillimin dhe konsolidimin e shtetit të Kosovës, duke nënvizuar se partneriteti dhe bashkëpunimi në fusha me interes të përbashkët duhet të vijojnë.


Shtuar 9.11.2026 17:49

Tags: , ,
Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris

Kurti në darkën e organizuar nga Macron në Pallatin Elysse në Paris
Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje

Haziri: Vendimet politike i kanë kushtuar LDK-së në zgjedhje
Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori

Posta e Kosovës mbyll vitin 2025 me 1.11 milion euro fitim dhe opinion të pastër nga auditori
Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia

Pas vizitës së “Listës Studentore” në Kosovë, Mehmeti kërkon mbikëqyrje institucionale të vizitave nga Serbia
Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve

Pacolli njofton komision të ri për mbikëqyrjen e odave të arkitektëve dhe inxhinierëve
Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin

Kosova i bashkohet deklaratës së Samitit të Fëmijëve, Kurti shpjegon synimin
Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”

Promovohet në Prishtinë monografia “István Schütz, miku hungarez i shqiptarëve”
Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë

Rama në Paris: Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, Serbia duhet ta pranojë
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet