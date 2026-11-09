Shiroka Pula dhe Antonini diskutuan për mbështetjen italiane dhe bashkëpunimin me Kosovën

Presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, u takua me ambasadorin e Italisë në Kosovë, Maurizio Antonini. Gjatë bisedës, ata riafirmuan marrëdhëniet e mira mes dy vendeve dhe shqyrtuan mundësitë për zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh.
Shiroka Pula falënderoi Italinë për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës dhe për kontributin në përpjekjet për rritjen e pozitës së saj në arenën ndërkombëtare.
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Ajo çmoi gjithashtu rolin e Italisë në zhvillimin dhe konsolidimin e shtetit të Kosovës, duke nënvizuar se partneriteti dhe bashkëpunimi në fusha me interes të përbashkët duhet të vijojnë.