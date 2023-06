Tensionet në veri të Kosovës, Shefi i OSBE-së: S’ka kthim në normalitet pa serbët në institucione

Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Michael Davenport, tha se nuk mund të ketë kthim në normalitet në veri të Kosovës derisa serbët të kthehen në institucionet e tyre.

Ai në një intervistë për Demostat ka shtuar se kryetarët e sapozgjedhur të komunave në veri janë zgjedhur ligjërisht, por se nuk kanë legjitimitet, transmeton Express.

“Edhe pse janë zgjedhur ligjërisht, kryetarët e komunave nuk kanë legjitimitet, pasi që zgjedhjet u bojkotuan nga shumica dërrmuese e votuesve serbë të Kosovës”, tha Davenport, duke shtuar se anëtarët e misionit të OSBE-së janë në kontakt të përditshëm me përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe qytetarët.

Ai po ashtu theksoi se do të jetë me rëndësi mbajtja e zgjedhjeve të reja, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të të gjitha komuniteteve nga veriu i Kosovës.

“Nëse të gjitha palët pajtohen, OSBE-ja mund të ofrojë mbështetje për të lehtësuar procesin e riintegrimit të serbëve në veri të Kosovës, në gjyqësori në zgjedhjet komunale dhe në administratat komunale”, tha Davenport.

“Integrimi në sistemin policor dhe gjyqësor dhe mbajtja e zgjedhjeve demokratike gjithëpërfshirëse janë ndër sukseset më të rëndësishme të dialogut (Beograd dhe Prishtinë, red.), kështu që me të vërtetë pritet që të gjitha palët të punojnë drejt një kthimi të plotë në institucione dhe procesi zgjedhor”, tha Davenport.

I pyetur se si do të kthehen serbët në institucione, në radhë të parë në ekzekutiv, nëse zgjedhjet tashmë janë mbajtur, Davenport thotë se kjo çështje duhet të diskutohet në kuadër të dialogut të sponsorizuar nga BE-ja.

Ai thekson se varësisht se si do të zhvillohen “planet për riintegrimin e serbëve në veri të Kosovës”, OSBE-ja mund të ofrojë mbështetjen e saj për lehtësimin e këtij procesi, nëse të gjitha palët pajtohen.

Davenport gjithashtu theksoi se Misioni i OSBE-së nuk është pjesë e procesit të hartimit të statutit të Asociacionit, por se, si gjithmonë, është i gatshëm të mbështesë zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialog me ndërmjetësimin e BE-së, nëse atyre iu kërkohet ta bëjnë këtë.

Davenport thotë se të drejtat e secilit komunitet janë prioritet kyç për punën e Misionit të OSBE-së në Kosovë dhe pjesë kyçe e mandatit të tij dhe se të drejtat, nevojat dhe interesat e komuniteteve joshumicë janë të integruara në aktivitetet e Misionit.

Sipas tij, Misioni është duke punuar ngushtë me institucionet e Kosovës, përfshirë Policinë e Kosovës, për të siguruar që të bëhen të gjitha përpjekjet dhe të angazhohen më shumë zyrtarë nga komunitetet joshumicë.

“Misioni e ka ndërtuar reputacionin e tij nga përvoja e pasur që ka fituar gjatë 20 viteve të fundit në këtë fushë, përveç besimit dhe bashkëpunimit me të gjitha komunitetet në Kosovë”, tha ai.

Ai shton se OSBE-ja vazhdon të monitorojë situatën me shumë kujdes dhe të avokojë para institucioneve për çështje të caktuara, kur është nevoja.