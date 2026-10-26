Rron Gjinovci kritikon trajtimin e dhunës në familje pas vrasjes në Pejë: Në burg duhet të shkojnë dhunuesit, jo gratë

Rron Gjinovci kritikon trajtimin e dhunës në familje pas vrasjes në Pejë: Në burg duhet të shkojnë dhunuesit, jo gratë

Analisti Rron Gjinovci ka reaguar pas vrasjes së një gruaje në Pejë, duke kërkuar që institucionet të zbatojnë ligjin ndaj autorëve të dhunës në familje dhe jo t’i largojnë viktimat nga shtëpitë e tyre.

Përmes një postimi në Facebook, ai kundërshtoi dërgimin e grave të dhunuara në strehimore. Sipas Gjinovcit, në këto qendra duhet të dërgohen dhunuesit dhe familjarët që i mbështesin ose bashkëpunojnë në veprimet e tyre, ndërsa viktimat duhet të mbrohen.

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Gjinovci e cilësoi të papranueshme që prokuroria t’u thotë grave të shkojnë në strehimore, me arsyetimin se rrezikojnë të vriten në shtëpi. Ai tha se shteti nuk duhet të dorëzohet përballë një burri që kryen vepra penale dhe familjes së tij bashkëpërfshirëse, duke kërkuar që në burg të përfundojnë edhe nëna, babai, vëllai apo motra që e mbështesin një person i cili dhunon gruan.

Ai kërkoi gjithashtu përgjegjësi për fqinjët që janë në dijeni të dhunës, por nuk e raportojnë atë. Sipas tij, në një rast vrasjeje duhet të përgjigjen të gjithë bashkëkryesit dhe personat që kanë ndihmuar, madje duke ironizuar se mund të përfundojnë në burg 10-15 persona, në mënyrë që të parandalohet përsëritja e dhunës ndaj grave. Në përfundim, ai e përshkroi shoqërinë si të sëmurë dhe hipokrite.


Shtuar 26.10.2026 18:19

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