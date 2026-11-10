Rasti i Diana Kastratit, kërkohet gjykimi në mungesë të të akuzuarit

Rasti i Diana Kastratit, kërkohet gjykimi në mungesë të të akuzuarit

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë është planifikuar seanca e shqyrtimit kryesor për vrasjen e Diana Kastratit, e cila u vra më 18 maj 2011.

Meqë Adnan Jashari nuk është kapur nga autoritetet, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka kërkuar që gjykimi ndaj tij të zhvillohet në mungesë.

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Jashari dyshohet, sipas aktakuzës, për vrasjen e ish-partneres së tij dhe për armëmbajtje pa leje.

Rasti shkaktoi reagime të shumta, pasi Kastrati i kishte kërkuar më herët gjykatës mbrojtje emergjente, por kërkesa e saj nuk ishte trajtuar në kohë.

Pas 15 vjetësh, institucionet e drejtësisë përballen ende me sfidën e përmbylljes së këtij rasti të rëndë.


Shtuar 10.11.2026 07:11

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